馬場密探048｜「天將龍駒」今季第三捷

今日第三場二班二千米長途賽，呂廄的「天將龍駒」上場在一月盃因過早發力，令賽後練馬師呂健威不滿鞍上人巫顯東跑法，不過此駒今日繼續配巫顯東上陣，後者自然不敢怠慢，直路上力拒「盈好威楓」險勝。即使賽後後駒鞍上人金誠剛以坐騎受干擾為由提出抗議，但經過競賽小組硏讯後，裁定抗議無效，馬兒取得今季第三捷。

賽後呂健威說：「巫顯東今場因為盡力去修正『天將龍駒』，所以才令馬兒的勝負距離收窄，因此我沒有擔心牠會被告甩頭馬資格。我不會部署『天時龍駒』下場跑二月八日千八米三級賽百周年紀念銀瓶，因為時間太倉卒，我想給予馬兒足夠時間休息，馬兒今場贏馬加分後，評分將突破九十分，我會安排牠循序漸進，或有機會挑戰級際賽。」