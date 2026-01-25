Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「天將龍駒」今季第三捷

馬圈快訊
更新時間：14:30 2026-01-25 HKT
發佈時間：14:30 2026-01-25 HKT

今日第三場二班二千米長途賽，呂廄的「天將龍駒」上場在一月盃因過早發力，令賽後練馬師呂健威不滿鞍上人巫顯東跑法，不過此駒今日繼續配巫顯東上陣，後者自然不敢怠慢，直路上力拒「盈好威楓」險勝。即使賽後後駒鞍上人金誠剛以坐騎受干擾為由提出抗議，但經過競賽小組硏讯後，裁定抗議無效，馬兒取得今季第三捷。

賽後呂健威說：「巫顯東今場因為盡力去修正『天將龍駒』，所以才令馬兒的勝負距離收窄，因此我沒有擔心牠會被告甩頭馬資格。我不會部署『天時龍駒』下場跑二月八日千八米三級賽百周年紀念銀瓶，因為時間太倉卒，我想給予馬兒足夠時間休息，馬兒今場贏馬加分後，評分將突破九十分，我會安排牠循序漸進，或有機會挑戰級際賽。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
6小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
5小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
月入10萬在港仍是窮人？ 銀行家列掹掹緊開支清單 每月花剩呢個數 網民嘲洗腳唔抹腳｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
00:46
錦田的士遭私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治
突發
6小時前
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
《愛回家》古典小花宣布離巢 碩士畢業捱足5年月入只有呢個數 正式告別演員生涯
影視圈
20小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
5小時前
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
連鎖超市豪派禮物！買滿$88起送米/薯片/啤酒/紅白酒 辦年貨慳足$158
飲食
19小時前