黃嘉雯石哥紀仁安喜相逢

徐雨石訓練的「飛馬座」上周日在港打開在港勝利之門，靚女團體馬主黃嘉雯日前與徐雨石和紀仁安一起入馬房，探望愛駒，餵馬兒吃青草，獎勵馬兒叻仔。

黃嘉雯是2019年的港姐冠軍，是香港馬圈年輕靚女馬主之一，她對於「飛馬座」獲勝感到開心，也答謝徐雨石悉心的訓練、徐雨石馬房員工對愛駒的照顧，以及騎師紀仁安陣上出色的發揮。黃嘉雯亦希望「飛馬座」開心健康，享受競賽。

相片來源：馬主黃嘉雯提供

相片來源：馬主黃嘉雯提供

