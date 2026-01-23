Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃嘉雯石哥紀仁安喜相逢

馬圈快訊
更新時間：13:12 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:12 2026-01-23 HKT

徐雨石訓練的「飛馬座」上周日在港打開在港勝利之門，靚女團體馬主黃嘉雯日前與徐雨石和紀仁安一起入馬房，探望愛駒，餵馬兒吃青草，獎勵馬兒叻仔。

黃嘉雯是2019年的港姐冠軍，是香港馬圈年輕靚女馬主之一，她對於「飛馬座」獲勝感到開心，也答謝徐雨石悉心的訓練、徐雨石馬房員工對愛駒的照顧，以及騎師紀仁安陣上出色的發揮。黃嘉雯亦希望「飛馬座」開心健康，享受競賽。

 

靚女團體馬主黃嘉雯日前與徐雨石和紀仁安一起入馬房，探望愛駒，餵馬兒吃青草，獎勵馬兒叻仔。相片來源：馬主黃嘉雯提供
靚女團體馬主黃嘉雯日前與徐雨石和紀仁安一起入馬房，探望愛駒，餵馬兒吃青草，獎勵馬兒叻仔。相片來源：馬主黃嘉雯提供
黃嘉雯餵愛駒「飛馬座」吃青草，獎勵馬兒叻仔。相片來源：馬主黃嘉雯提供
黃嘉雯餵愛駒「飛馬座」吃青草，獎勵馬兒叻仔。相片來源：馬主黃嘉雯提供
徐雨石訓練的「飛馬座」(圖) 上周日在港打開在港勝利之門。
徐雨石訓練的「飛馬座」(圖) 上周日在港打開在港勝利之門。

陳嘉甜

