馬王「嘉應高昇」肩負重任
更新時間：17:14 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-21 HKT
香港馬王「嘉應高昇」成功揚威澳洲珠峰，為香港爭光，最近更榮膺《態況》(Timeform) 年度馬王 (2025年)，希斯受訪時多次表示很感恩可以訓練到如此良駒。
周日沙田賽事，「嘉應高昇」將會登場，此馬19戰有17冠2亞，包括取得16連勝，平了「金鎗六十」的16連勝佳績，只要本周日在一級賽百周年紀念短途盃1200米勝出，即能平了「精英大師」保持多年的17連勝香港紀錄，是當日賽事的焦點所在。
希斯周日布下重兵，各駒騎師配搭已定：馬王「嘉應高昇」配潘頓；「好友心得」、「飲杯」及「龍威心得」配班德禮；「直線力山」配麥文堅；「人和家興」、「魅力知耀」及「心雄雄」配楊明綸；「嘉冠王」及「最感」配霍宏聲，布文則策騎「閃電武士」及「都靈冠星」。
陳嘉甜
