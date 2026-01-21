Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬王「嘉應高昇」肩負重任

馬圈快訊
更新時間：17:14 2026-01-21 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-21 HKT

香港馬王「嘉應高昇」成功揚威澳洲珠峰，為香港爭光，最近更榮膺《態況》(Timeform) 年度馬王 (2025年)，希斯受訪時多次表示很感恩可以訓練到如此良駒。

周日沙田賽事，「嘉應高昇」將會登場，此馬19戰有17冠2亞，包括取得16連勝，平了「金鎗六十」的16連勝佳績，只要本周日在一級賽百周年紀念短途盃1200米勝出，即能平了「精英大師」保持多年的17連勝香港紀錄，是當日賽事的焦點所在。

希斯周日布下重兵，各駒騎師配搭已定：馬王「嘉應高昇」配潘頓；「好友心得」、「飲杯」及「龍威心得」配班德禮；「直線力山」配麥文堅；「人和家興」、「魅力知耀」及「心雄雄」配楊明綸；「嘉冠王」及「最感」配霍宏聲，布文則策騎「閃電武士」及「都靈冠星」。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
22小時前
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
9小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
8小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
19小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
飲食
5小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平嘅？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平嘅？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前