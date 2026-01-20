Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田泰安「伶俐驫駒」「領創動力」

馬圈快訊
更新時間：17:30 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:30 2026-01-20 HKT

田泰安剛周日夥拍「香港精神」贏得今季第十八場頭馬，另外「三甲之星」和「超風速」亦上名，成績不俗，可惜他在第三場不小心策騎，導致下周三晚將停賽一天，田泰安表示尊重競賽小組決定，目前只希望繼續贏馬。至於明晚七匹坐騎，他認為「伶俐驫駒」和「領創動力」的機會最樂觀。

伶俐驫駒爭取三捷

「伶俐驫駒」今季轉投桂福特馬房後，至今取得兩冠三亞和一殿軍。
「伶俐驫駒」今季轉投桂福特馬房後，至今取得兩冠三亞和一殿軍。

「伶俐驫駒」今季轉投桂福特馬房後，至今取得兩冠三亞和一殿軍，全數取得獎金，明晚此駒回師曾勝的泥地千二米，田泰安說：「此駒自今季開鑼日至今已連場征戰，但在田草、谷草和泥地賽均取得優異成績，健康與狀態也一直保持，實在相當難得。今次牠再跑泥地賽只負一二一磅，由於本身出閘迅速，以及跑法主動，競逐泥地賽往往有利，因此『伶俐驫駒』仍有足夠條件在此跑出水準，爭取今季第三場頭馬。」

領創動力走勢暢順

「領創動力」早前在田泰安胯下贏得在港首場頭馬，上場再出亦順利連捷。
「領創動力」早前在田泰安胯下贏得在港首場頭馬，上場再出亦順利連捷。

在港第三季服役的「領創動力」，早前不但在田泰安胯下贏得在港首場頭馬，上場再出亦順利連捷，明晚牠回升角逐四班賽，田泰安分析說：「『領創動力』近兩仗連捷，均是彈離對手贏馬，表現較預期更佳，大概是賽事形勢對其有利，又或是馬兒贏出首場頭馬後，提升了自信心。今次回到四班出賽，對手肯定更強，幸好牠只負一一六磅，而且早前我親自策騎牠操練時，發覺其走勢仍然暢順，今戰未嘗不可再次走入三甲歸來。」

此外，田泰安表示「銳一」過往曾角逐泥地賽，但都是跑嫌長的中距離，落敗不足為奇，既然馬兒今季曾多次走得接近，證明狀態無問題，今次改爭泥地短途賽，或有機會爭取突破，部署乃無可厚非，加上泥地短途賽的早段步速通常偏快，隨時有利其後追跑法，計實力「銳一」誠是爭勝分子。

文傑
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
22小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
8小時前
飲用水風波︱政府撤回向陳嘉信頒授銀紫荊星章決定 稱陳嘉信作為部門首長應承擔責任 另懲處三名物流署人員包括首長級
02:43
飲用水風波︱政府撤回陳嘉信銀紫荊星章 稱部門首長應承擔責任 另懲處物流署3人員包括首長級
政情
7小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
搜救人員在現場找尋失蹤直升機。請者提供圖片
00:42
日本阿蘇火山直升機失蹤現場照片曝光 香港遊客：天氣多雲或影響能見度
即時國際
40分鐘前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
飲用水風波︱陳嘉信不停退休金？ 楊何蓓茵：下屬未及時上報故無疏忽
飲用水風波︱陳嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人員責任及後果
政情
4小時前
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
01:19
大寒天氣︱天文台：今晚起轉涼、明起連續三日寒冷 「濕凍」夾擊體感溫度或更低 遠超上次降溫
社會
8小時前
02:04
飲用水風波｜政府撤回陳嘉信授勳 回歸至今12人遭「搣柴」 許仕仁勳銜最高（附名單）
政情
5小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
22小時前