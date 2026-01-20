田泰安「伶俐驫駒」「領創動力」

田泰安剛周日夥拍「香港精神」贏得今季第十八場頭馬，另外「三甲之星」和「超風速」亦上名，成績不俗，可惜他在第三場不小心策騎，導致下周三晚將停賽一天，田泰安表示尊重競賽小組決定，目前只希望繼續贏馬。至於明晚七匹坐騎，他認為「伶俐驫駒」和「領創動力」的機會最樂觀。

伶俐驫駒爭取三捷

「伶俐驫駒」今季轉投桂福特馬房後，至今取得兩冠三亞和一殿軍。

「伶俐驫駒」今季轉投桂福特馬房後，至今取得兩冠三亞和一殿軍，全數取得獎金，明晚此駒回師曾勝的泥地千二米，田泰安說：「此駒自今季開鑼日至今已連場征戰，但在田草、谷草和泥地賽均取得優異成績，健康與狀態也一直保持，實在相當難得。今次牠再跑泥地賽只負一二一磅，由於本身出閘迅速，以及跑法主動，競逐泥地賽往往有利，因此『伶俐驫駒』仍有足夠條件在此跑出水準，爭取今季第三場頭馬。」

領創動力走勢暢順

「領創動力」早前在田泰安胯下贏得在港首場頭馬，上場再出亦順利連捷。

在港第三季服役的「領創動力」，早前不但在田泰安胯下贏得在港首場頭馬，上場再出亦順利連捷，明晚牠回升角逐四班賽，田泰安分析說：「『領創動力』近兩仗連捷，均是彈離對手贏馬，表現較預期更佳，大概是賽事形勢對其有利，又或是馬兒贏出首場頭馬後，提升了自信心。今次回到四班出賽，對手肯定更強，幸好牠只負一一六磅，而且早前我親自策騎牠操練時，發覺其走勢仍然暢順，今戰未嘗不可再次走入三甲歸來。」

此外，田泰安表示「銳一」過往曾角逐泥地賽，但都是跑嫌長的中距離，落敗不足為奇，既然馬兒今季曾多次走得接近，證明狀態無問題，今次改爭泥地短途賽，或有機會爭取突破，部署乃無可厚非，加上泥地短途賽的早段步速通常偏快，隨時有利其後追跑法，計實力「銳一」誠是爭勝分子。

文傑

