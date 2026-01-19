麥通挑戰賽馬日及火車路錦標賽馬日越洋轉播來港受注
更新時間：15:55 2026-01-19 HKT
香港賽馬會定於1月23日星期五從阿聯酋即時轉播麥通挑戰賽馬日賽事來港，以及於1月24日星期六從紐西蘭即時轉播火車路錦標賽馬日賽事來港，並設立彩池接受投注。
賽事資料暫定如下：
1月23日星期五
麥通挑戰賽馬日（阿聯酋美丹馬場）
四場轉播賽事，首場預定將於香港時間晚上11時50分開跑。
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期：1月23日（星期五）。
1月24日星期六
火車路錦標賽馬日（紐西蘭愛沙妮馬場）
六場轉播賽事，首場預定將於香港時間上午11時27分開跑。
最後宣佈出賽馬匹名單及排位公佈日期：1月23日（星期五）。
