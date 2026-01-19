「龍文鞭影」拋下騎馬人有驚無險
更新時間：15:47 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:47 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:47 2026-01-19 HKT
今早大約六時，方廄的「龍文鞭影」在內圈操練時，突然拋下騎馬人，幸而空馬迅速被捉住，人馬均無礙，操練繼續，有驚無險。
「龍文鞭影」原本由沈集成訓練，近期轉入方嘉柏馬房，據知幕後以爭分跑打吡為目標，積極操練。今早可能馬兒火氣太猛，若然之後作轉倉初出首戰，不妨存記。
陳嘉甜
