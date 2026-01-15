「嘉應高昇」沙田試閘表現悅目

「嘉應高昇」已報爭將於1月25日舉行的百週年紀念短途盃（1200米一級賽），力求再奪頭馬，追平由「精英大師」保持多年的十七連勝中國香港訓練賽駒紀錄。這匹短途佳駟今晨（1月15日星期四）在沙田參加試閘，憑強勁走勢率先衝線，表現悅目。



「嘉應高昇」為備戰該項總獎金高達一千三百萬港元的一級賽，今晨在潘頓胯下參加一組1200米泥地試閘，陣上走來清風送爽，過終點時領先第二名的廄侶「友愛心得」三又四分三馬位，締速1分10.36秒。同組出試的「錶之銀河」以第三名衝線，而「驕陽明駒」則跑來輕描淡寫，以第六名完成試閘。



練馬師大衛希斯滿意「嘉應高昇」的試閘表現，他冀望這匹六項一級賽盟主能追平「精英大師」的連勝紀錄。「精英大師」服役時由告東尼訓練，於2002年12月至2005年4月期間取得十七連勝，直至角逐冠軍一哩賽（1600米）時才以短馬頭位之差不敵廄侶「牛精福星」屈居亞軍。



大衛希斯說：「『嘉應高昇』今課試閘的表現十分出色。馬兒的出閘速度可能是我見過最快的一次。牠出閘十分迅速，隨後便輕鬆領放，最終一如預期般率先衝線。」

「潘頓表示馬兒收操後呼吸暢順，而這也是牠參加試閘的原因，因為牠需要於賽前調整狀態。馬兒下週安排了一些快操，下週三（1月21日）會進行一點操練，之後牠便準備好上陣。」



「馬兒給人一種沒有在退步的感覺。很難說牠現時的表現是否比近期更出色，但牠看來狀態當銳，已準備好迎接（1月）25日的一戰。」



「嘉應高昇」三歲時兩度以短距離不敵「氣勢」，其後自2024年2月開始已連勝十六場，其間合共攻下六場一級賽，包括揚威全球獎金最高的草地賽珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽），也曾兩度打破沙田1200米草地賽事的場地時間紀錄，成績斐然。牠的評分由連勝開始時的69分飆升至目前的138分，成為目前香港評分最高的賽駒。



「嘉應高昇」於2024/2025年度馬季以季內八戰全勝的佳績榮登香港馬王寶座。這匹短途佳駟將於下週重返賽場，是牠於去年12月14日以勁勢攻下浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）後的首戰。



「嘉應高昇」若成功在香港速度系列的首關百週年紀念短途盃奪魁，將有機會爭取在總獎金高達一千三百萬港元的女皇銀禧紀念盃（1400米一級賽）中再刷新紀綠，獨攬中國香港訓練賽駒連勝紀錄最長的殊榮。

「嘉應高昇」在沙田試閘完畢後返回馬房。



另一方面，「紅運帝王」已報爭同樣於1月25日舉行、總獎金高達一千三百萬港元的董事盃（1600米一級賽）。這匹上季富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）盟主今晨也在沙田試閘備戰，在布文胯下落後率先衝線的「粵港資駒」四分三馬位過終點，以第二名完成。由游達榮訓練的「粵港資駒」在該組泥地試閘中締速1分10.81秒。



「紅運帝王」預期將在三冠大賽的首關董事盃中與「浪漫勇士」、「遨遊氣泡」及「祝願」同場較量。



下次香港賽事將於本週日（1月18日）在沙田馬場上演，當天將舉行「十五運會香港獎牌運動員賽馬日」。