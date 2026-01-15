 「勁速威龍」揚威一月盃 為呂健威帶來在港從練第一千場頭馬

資深練馬師呂健威於昨日（1月14日星期三）晚上的跑馬地賽事達至其事業上新的里程碑，由他訓練的「勁速威龍」，在今晚的三級賽一月盃 (1800米讓賽) 於末段成功突圍報捷，為呂健威贏得他在港的第一千場頭馬，成為香港賽馬史上第六位能在港達至一千場頭馬或以上的練馬師。



於昨日憑「勁速威龍」在一月盃取得勝利之後，呂健威成為繼約翰摩亞 (1735場)、蔡約翰（1629場）、告東尼（1583場）、方嘉柏（1196場）及姚本輝 (1082場) 之後，第六位能達至一千場頭馬里程碑的練馬師。「勁速威龍」(117磅) 今仗在希威森胯下採取留前鬥後戰術，末段走勢強勁，過終點時以半個馬位之先擊敗上季一月盃盟主「喜蓮勇感」(125磅) 奪魁，頭馬時間為1分48秒正。

呂健威 (左) 與馬會行政總裁應家柏 (中) 及馬會賽馬事務執行總監夏定安 (右)一同慶祝他取得在港的第一千場頭馬。

呂健威近年憑「金鎗六十」屢創佳績。2023/2024年度馬季，呂健威攀上事業高峰，季內共取得七十場頭馬，首度榮登冠軍練馬師寶座，而「金鎗六十」則共十捷於一級賽。呂健威投身香港賽馬事業已超過五十年，是香港賽馬會見習騎師學校畢業生。由1975年至1982年在港從騎期間，他曾勝出三十六場頭馬。他其後成為助理練馬師，並於1996/1997年度馬季獲發練馬師牌照。



上季呂健威憑「百賀飛駒」揚威寶馬香港打吡大賽 (2000米)，是他繼「金鎗六十」於2020年之後第二次勝出該項大賽，此外，他亦憑「幸運如意」贏得一級賽榮譽。



呂健威說：「我很高興可以達至一千場頭馬的里程碑，這是一個大數目，能達至此里程碑也不容易。『金鎗六十』對我來說當然有特別意義，但每場頭馬對我及馬主來說都相當重要。」

由呂健威訓練的「勁速威龍」，在希威森胯下勝出今晚（1月14日星期三）在跑馬地馬場舉行，總獎金四百二十萬港元的三級賽一月盃（1800米）。

談到今次「勁速威龍」之勝，呂健威說：「在這些賽事中，負輕磅角逐往往是有利因素，至於日後部署，我要再視乎賽程而定，但我認為牠日後將會在跑馬地及沙田兩地作賽。」



「勁速威龍」同時也為希威森帶來他在港的首場分級賽勝利，這位南非好手說：「很高興可以在港取得分級賽的突破，我曾一再在港的分級賽上陣，而大部分都來自呂健威的支持，所以今晚能為他建功，我樂在其中。」



「今仗在轉彎時我曾墮退至後列，但當時只因一眾對手選擇在該階段加速，其後坐騎跟順後加速強勁，當空位一出現時馬兒即能把握機會，最終以出色姿態勝出。」



「因此，這是馬兒一次極之優異的演出。」他說。

「勁沙塵」在APM Monaco盃掄元。



另一方面，丁冠豪昨晚憑「前衛火影」(133磅) 在頭場METEORITES讓賽取得他從練的第二百場頭馬，而廖康銘則取得兩捷，令他在練馬師榜上得以進一步擴大他的領先優勢。





廖康銘昨晚先憑「康昌之星」在第四班的YACHT CLUB讓賽 (1650米) 取勝，繼而憑「勁沙塵」在第三班APM Monaco盃 (1650米) 完成一口孖寶，令他目前在練馬師榜上以三十二場頭馬仍居榜首，方嘉柏及大衛希斯在今晚分別以「三軍勇將」及「風雲武士」增添頭馬進賬，兩人分別以三十場頭馬及二十六場頭馬居於第二及第三位。



下次香港賽事將於1月18日星期日在沙田馬場舉行。