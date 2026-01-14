Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「勁速威龍」呂健威1000W

更新時間：22:36 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:36 2026-01-14 HKT

今晚賽事重頭戲，快活谷馬場全季唯一一場級際賽，三級賽一月盃，呂健威馬房三駒岀擊，結果「勁速威龍」在希威森胯下力壓「大浪圖田」勝出，今場亦是練馬師呂健威從練以來第一千場頭馬。

賽後練馬師呂健威說:「我在香港從練近三十年，第一匹頭馬是一九九七年三月贏出的『國際先生』。至今取得一千場頭馬，我真是非常開心。我加入馬圈，由見習騎師做起，曾經遇過低潮，亦有懷疑過自己，但我不斷努力進步，提升自己。對我來說，每一場都是十分深刻，因為每匹馬都有不同性格，我都十分珍惜每一場頭馬。『勁速威龍』在不斷進步，今場勝出令我很驚喜。」

