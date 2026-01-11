馬場密探048｜「發財先鋒」三年後再捷



羅富全馬房的「發財先鋒」，於二○二三年一月十一日贏得一月盃後，一直沒有再贏馬，至今日剛好滿三年。今日沙田第九場三班千八米賽事，此駒以過往從未使用的後上跑法，擊敗「桃花開」贏得久違了的頭馬。此外，華將梁家俊今日第二十次策騎「發財先鋒」，終於贏岀頭馬。

賽後練馬師羅富全說：「『發財先鋒』來港初期都比較難贏，蘇兆輝曾經幫此馬贏了兩場頭馬，八歲馬今季評分偏低，近兩場走勢已見接近。上場杜苑欣跑谷草慢閘，今場易配梁家俊，出閘也慢少少，不過快步速有利後追，梁家俊沿途走來慳位，有助取勝。」