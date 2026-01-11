Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「競駿皇者」爆大冷險勝

馬圈快訊
更新時間：16:05 2026-01-11 HKT
發佈時間：16:05 2026-01-11 HKT

今日第七場三班千二米，大熱門「弦力寶」直路上疑似流鼻血拉停，次熱門「錶之極光」又三甲不入，反而上季初岀在谷草千二米爆冷贏馬的「競駿皇者」，卻在此發難，終點前越過一度岀頭的「超寫意」，爆出六十八倍大冷贏馬。

今日是競駿會賽馬日，第八場是二班千四米競駿會盃，全日競駿會共派出共五駒，分別是第四場「競駿天下」；第五場「競駿勇士」；第六場「競駿良駒」及第七場「競駿皇者」及第八場競駿會盃的「競駿輝煌」，結果第七場游達榮訓練的「競駿皇者」在霍宏聲胯下贏馬。

賽後不少競駿會成員把握機會，邀請霍宏聲一起打卡。

