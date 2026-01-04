Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「心雄雄」開齋兼捧盃

馬圈快訊
更新時間：15:52 2026-01-04 HKT
發佈時間：15:52 2026-01-04 HKT

希斯馬房的「心雄雄」，之前幾場均抽得大外檔，也能夠所負不遠而上名，今次再跑同程千四米，終於排在有利三檔，結果演出果然進步，有華將楊明綸胯下輕鬆贏馬，且捧走保良局盃。

「心雄雄」今日開齋兼捧走保良局盃，希斯說：「『心雄雄』來港後，需要很長時間適應環境，賽前楊明綸為牠主試，騎者對我表示馬兒非常弗，我們覺得牠今場的狀態已達巔峰，我覺得牠未必會有好大進步，但有力保持進度和勇態，希望牠在四班可以再交出頭馬。『心雄雄』今季四戰跑田草千四米都是排外檔，其中上場在劣勢下都跑得第三名，今場排三檔有利，順利補中。」

按下圖睇更多相片：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
3小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
7小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
19小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
6小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
23小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
2026-01-03 13:47 HKT
居民鄺先生講述走火警經過，黃小姐帶同愛貓逃生。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨奪命火︱走火警居民：啲煙由防煙門衝出嚟 感激2青年助抬輪椅母落樓
突發
5小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
1小時前