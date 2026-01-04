馬場密探048｜「心雄雄」開齋兼捧盃

希斯馬房的「心雄雄」，之前幾場均抽得大外檔，也能夠所負不遠而上名，今次再跑同程千四米，終於排在有利三檔，結果演出果然進步，有華將楊明綸胯下輕鬆贏馬，且捧走保良局盃。

「心雄雄」今日開齋兼捧走保良局盃，希斯說：「『心雄雄』來港後，需要很長時間適應環境，賽前楊明綸為牠主試，騎者對我表示馬兒非常弗，我們覺得牠今場的狀態已達巔峰，我覺得牠未必會有好大進步，但有力保持進度和勇態，希望牠在四班可以再交出頭馬。『心雄雄』今季四戰跑田草千四米都是排外檔，其中上場在劣勢下都跑得第三名，今場排三檔有利，順利補中。」

按下圖睇更多相片：