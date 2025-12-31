好運1月1 馬場盡興

今日在沙田馬場舉行「好運1月1」賽馬日，入場人士可觀賞精彩賽事之餘，另可獲贈指定「好運手提袋」，兼大玩有獎遊戲。馬會特備合共1.28億元巨賞迎接新年，包括於今日特設多寶大賞，合共高達2,800萬元。三T彩池設1,000萬元多寶，亦撥出100萬元多寶至第一口孖T。此外，第八場及尾場的四重彩及四連環合併彩池，分別注入50萬元及150萬元。

場內設多項精彩活動，公眾於下午3時半前入到沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「好運手提袋」一個，數量有限，送完即止。入場人士即可於「好賞食」樓下參與「好運由此起問答挑戰」，有機會獲得指定冠軍名駒收藏筆乙枝，名額500個。

全港首個四層數碼賽馬地標「天馬驛」，新晉人氣歌手何榛綦（Natalie）（圖）會在場與觀眾大玩遊戲，同大家一齊迎接新年！

沙田馬場第二座看台2M花園特設現場音樂環節，DJ Sarah Watts中午起將於多個時段表演