田泰安「超勝無敵」「管之友」

田泰安剛周末策騎「領創動力」贏得季內第十六場頭馬，周四元旦日賽事，他將策騎十駒上陣；翻查過去六年元旦日賽事，騎者在其中四次交出頭馬，上季更憑「手機錶霸」捧走三級賽華商會盃。田泰安表示，跟所有騎師一樣，希望能在今次賽事交出頭馬，在新一年有個好開始；今戰坐騎之中，以「超勝無敵」和「管之友」最具爭勝機會。

超勝無敵爭取首捷

「超勝無敵」今仗帥權落在季初曾策騎牠上名的田泰安手上。

出戰第十場三班千四米的「超勝無敵」，近兩仗在潘頓胯下未能上名，今仗帥權落在季初曾策騎牠上名的田泰安手上。這匹游廄馬在港五戰暫未取勝，只曾在谷草一六五○米跑獲亞軍，但田泰安對牠都有一定憧憬：「我很高興有機會再夥拍『超勝無敵』出賽，雖然牠暫以谷草一哩演出最佳，但季初亦曾在田草千四米跑第四，當時所負不遠之餘，在其前列過終點的『勇冠群英』和『春風萬里』，其後再出都能贏馬或上名，反映賽事水準不差。今戰『超勝無敵』再跑千四米，賽前準備充足，理應有機會拼入前列，甚至有機會爭取勝利。」

管之友最佳狀態

「管之友」今場只要臨場跑出水準，將是爭勝分子。

列陣第五場四班二千米的賀廄「管之友」，季內兩戰未能上名，今回轉戰田草，田泰安分析說：「『管之友』近兩仗皆所負不遠，演出並不差，牠是一匹長途馬，需要多操多跑才步入狀態，相信經過這兩場賽事後，狀態已逐漸提升至最佳水平。今次牠列陣二千米，亦是其射程範圍，即使對手不少，但只要臨場跑出水準，仍是今場爭勝分子。」

另外，田泰安表示出爭第四場四班千二米的桂廄「伶俐驫駒」，上仗回到四班上陣，依然能夠力拼得殿軍，反映牠即使季內兩捷後，在四班負輕磅上陣仍具威力；今戰再跑千二米，繼續以佳態迎戰，憑路合和態勇之利，也有望走入前列。

文傑