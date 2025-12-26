Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪｜馬會周日轉播有馬紀念賽日八場賽事

馬圈快訊
更新時間：21:29 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:29 2025-12-26 HKT

香港賽馬會將於本周日轉播日本中山競馬場舉行的「有馬紀念賽馬日」的其中八場賽事。

當日賽事重頭戲，途程為二千五百米的有馬紀念賽，亦已於周五早上進行排位，今屆賽事出馬十六匹，預期臨場將成為大熱門，為上屆此賽季軍「野田分位」，將在九檔起步。至於另外兩匹將成熱門，由杜滿樂主轡的「博秒街」，以及上屆冠軍「蕾麗宮」，則分別排在四檔和五檔，至於估計是今場的前領馬「名將田原」，則抽得六檔，該賽的開跑時間為星期日下月二時四十分。

文傑
 

