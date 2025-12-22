Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

希威森「賢心星」「佳運發」

馬圈快訊
希威森於本月初策騎「瀧澤飛駒」贏馬後，至今五個賽馬日未再添頭馬，但是明晚跑馬地夜賽，他除了夥拍七駒上陣，籌碼足夠之餘，當中更不乏實力分子，有望助他重新贏得頭馬。希威森坦言，既然有實力坐騎在手，自己一定全力以赴，替牠們爭取最佳成績，其中「賢心星」和「佳運發」兩駒應最具爭勝機會。

賢心星回歸勝程

「賢心星」季初曾由希威森策騎，在田草千二得季軍。
方廄「賢心星」於季初曾由希威森策騎，在田草千二米敗於剛周六贏三班賽的「錶之極光」蹄下得季軍，如今他夥拍此駒出戰五班賽，希威森說：「我策騎『賢心星』跑第三一役，馬兒早段展示良好速度，末段亦有餘力跟對手力拼，演出不俗，所以牠其後再跑多場卻未能贏馬，實在有點意外，不過今次我再策騎牠出賽，正好讓我有機會替其建功，以牠今次跑五班曾勝路程比賽，排在有利四檔，理應具良好競爭力。」

佳運發磅輕路合

「佳運發」剛戰只落後頭馬不足一個馬位得第四。
希廄「佳運發」今季已八歲，且已超過一年未有贏馬，但剛戰只落後頭馬不足一個馬位得第四，明晚列陣第七場千二米，希威森說：「『佳運發』年紀非輕，戰鬥力自然不在最佳時候，不過上場仍跑得接近，反映現時仍在作戰狀態，同時評分亦下調至較合理水平，令其在陣上走得接近。今次此駒跑合適的千二米，只負一二二磅，希望屆時在我胯下，能夠再發揮出本身速度，爭取前列最佳位置歸來。」

最後，希威森表示「盈益善」前仗賽前退出，但是上場再跑亦後上得第五，可見該駒目前一直狀態不差，出賽時仍能跑出水準。今次列陣曾經上名的二千二百米長途賽，當然適合發揮，即使今賽甚具競爭性，多駒均具實力，但「盈益善」在此有條件加入戰圈，走入前列一席。

文傑
 

