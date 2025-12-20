Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「會當凌」捧博愛盃

馬圈快訊
更新時間：15:30 2025-12-20 HKT
發佈時間：15:30 2025-12-20 HKT

於上月十五日沙田取消賽事，本應率先衝過終點的巫廄「會當凌」，今日再配華將周俊樂上陣再跑千二米，終點前越過「葳莉非凡」，贏得今季第二場頭馬，同時捧走博愛盃。

賽後練馬師巫偉傑說：「『會當凌』上次不好彩，以首名過終點，可惜因意外取消賽事，今次很好彩贏馬補中，可以說是上天給馬主和我們的安慰，有個補償。我希望『會當凌』可以持續進步，馬兒今場贏馬的走勢來看，仍然有點稚嫩，仍有進步空間。」

今日沙田賽事，角逐第五場四班千二米的巫廄的「會當凌」在周俊樂胯下贏馬兼捧走博愛盃，馬主軍機八皇團體成員鍾一帆說：「對於『會當凌』今場可以贏馬補償，我們都很開心，及時出太陽，場地偏快，對馬兒發揮有利。」

「會當凌」原本報爭上月中的一場沙田賽事，可惜當日發生罕見場面，「超越夢想」把潘明輝拋下後調頭走，競賽小組為了人馬安全理由，馬上取消賽事，而首名過終點的「會當凌」、練馬師巫偉傑、騎師周俊樂、馬主軍機八皇團體均無奈失去一場寶貴的頭馬。「會當凌」因罕見事件而痛失一場寶貴頭馬，非常可惜，昨日捲土重來，巫偉傑、騎師周俊樂和馬主都樂見「會當凌」成功補中，大家開心地在凱旋門拉頭馬。
 

