RAIN馬匹亮相圈勁歌熱舞

馬圈快訊
更新時間：12:16 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:16 2025-12-14 HKT

每年一度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」於今日（12月14日）在沙田馬場舉行，公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「國際賽CAP帽」一頂，不少馬迷入場時都取帽留念。

另外，韓國巨星RAIN鄭智薰今日（12月14日）為年度馬壇盛事香港國際賽事現身沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，於馬匹亮相圈獻唱，勁歌熱舞，引起歌迷尖叫歡呼，熱血沸騰。

陳嘉甜
 

 

 

