RAIN馬匹亮相圈勁歌熱舞
更新時間：12:16 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:16 2025-12-14 HKT
發佈時間：12:16 2025-12-14 HKT
每年一度國際馬壇盛事「2025浪琴香港國際賽事」於今日（12月14日）在沙田馬場舉行，公眾於下午3時半或之前進入沙田及跑馬地馬場，可獲贈指定「國際賽CAP帽」一頂，不少馬迷入場時都取帽留念。
另外，韓國巨星RAIN鄭智薰今日（12月14日）為年度馬壇盛事香港國際賽事現身沙田馬場擔任開幕表演嘉賓，於馬匹亮相圈獻唱，勁歌熱舞，引起歌迷尖叫歡呼，熱血沸騰。
按下圖睇更多相片：
陳嘉甜
最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
2025-12-12 17:51 HKT
長壽秘訣｜90歲烘焙師仍出書主持節目 公開3大飲食習慣 保持健康絕不吃1類食物
2025-12-13 10:14 HKT
奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？
2025-12-13 07:00 HKT
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
2025-12-12 17:26 HKT