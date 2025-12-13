浪琴香港國際賽事│巴伯樂深信「俊偉蹄」可炮製驚喜揚威浪琴香港一哩錦標

練馬師巴伯樂將於周日（12月14日）派出「俊偉蹄」競逐總獎金高達三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽），他對馬兒充滿信心，認為牠有力擊敗一眾爭標熱門奪魁。

現年四歲的「俊偉蹄」今次將在沙田與多匹一級賽佳駟同場較量，在強敵環伺下被視為黑馬分子，但巴伯樂深信馬兒可在此賽交出生涯的代表作。

「俊偉蹄」上仗於10月在新市場競逐挑戰錦標（1400米二級賽），結果以壓倒性姿態擊敗一眾勁敵摘桂。巴伯樂認為馬兒今次於事隔一年多後增程回師一哩賽，將有助牠交出與上仗相若的優異表現。

巴伯樂於周四（12月11日）觀看「俊偉蹄」出操後說：「馬兒陣上需要快步速配合，意味著我們被迫安排牠在歐洲出爭較短途程的賽事，尤其是在法國。馬兒上仗在不易應付的新市場賽道上競逐1400米途程，陣上表現證明牠應該有力在1600米賽事中爭勝，特別是在如沙田般步速偏快的賽道上。此賽一直是我季尾的目標之一。」

「俊偉蹄」在沙田操練備戰周日的大賽。

「馬兒上仗取勝，反映了我們臨近年底仍有一匹狀態勇銳的賽駒。我們全年一直悉心為牠部署賽事，所以牠並未碰上太多真正的硬仗，而這也是我很期待帶牠來這裏參賽的原因。」

「馬兒未曾勝出一級賽，但已展現出足以問鼎頂級賽事的實力，而且牠挾勇態來到這裏。周日我們儘管將以冷門身分上陣，但仍十分期待。」

「俊偉蹄」至今已多次在一級賽交出優異表現，包括兩歲時在一級賽尚盧利加迪大賽（1400米）跑入季席，踏入三歲後也分別在莊柏德大賽（1400米）、紀爾斯大賽（1300米）及森林大賽（1400米）三項一級賽中同樣跑獲季軍。

2023年，巴伯樂麾下的灰色佳駟「閃灰」以51倍冷門身分遠征杜拜司馬經典賽（2410米一級賽），在面對名駒「春秋分」下仍交出驚喜表現，同年稍後時間更打開一級賽勝門。今季曾勝出奧蘭傑斯錦標（1200米三級賽）的「俊偉蹄」同樣由巴伯樂訓練，加上今仗交由曾在香港策騎的貝知仁主轡，令人有理由相信牠可在今次遠征交出更上層樓的表現。

巴伯樂說：「貝知仁曾於冬季來港客串，這會有幫助。他年紀輕輕，但極具天賦，最重要的是他非常熟悉馬兒。」

這位練馬師固然不會輕視周日這場總獎金高達三千六百萬港元的大賽的對手，但也十分滿意「俊偉蹄」的狀態。

「在我看來，真正的威脅來自『神志勇進』及『巧繡生花』，牠們都是真正的佳駟。」

「最重要的是要帶一匹正處勇態的賽駒來到這裏，這是首要任務。馬兒十分適應這趟旅程，牠目前的身形也很理想。牠性情溫馴，因此我從不擔心牠未能應付這次遠征。」

於周四舉行的排位抽籤儀式上，「俊偉蹄」在今屆浪琴香港一哩錦標的十四匹參賽馬中抽得第六檔。

本周日（12月14日）沙田馬場合共編排十場賽事，頭場第四班靚蝦王讓賽（1400米）將於下午十二時二十五分開跑。