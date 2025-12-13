浪琴香港國際賽事│費伯華盼憑凱旋門大賽季軍「同工之妙」再勝浪琴香港瓶

費伯華於1999年首次派馬來港競逐浪琴香港瓶（2400米一級賽），即憑「博爾吉亞」摘下桂冠，至今麾下賽駒合共角逐此賽十五次，取得三冠五位的佳績，足證他獨具慧眼，擅長挑選合適的賽駒競逐此賽。

這位練馬大師將於周日（12月14日）派出「同工之妙」在沙田競逐今屆浪琴香港瓶。「同工之妙」上仗在歐洲最重要的全齡賽事凱旋門大賽（2400米一級賽）中跑獲季軍，實力足可媲美該馬房歷來派出的任何一匹浪琴香港瓶參賽馬。

「同工之妙」今季表現不俗，季內首兩仗於春季先後角逐根利錦標（2100米）及伊斯巴翰錦標（1850米）兩項一級賽，雖然該兩仗的途程均較「同工之妙」的首本途程短，但牠仍能取得兩連勝。

「同工之妙」於季中休賽後的復出首仗回師2400米途程，出爭二級賽福伊錦標備戰凱旋門大賽，結果僅不敵「帝國夢」跑獲亞軍，表現亮眼。「同工之妙」翌仗在凱旋門大賽跑獲季軍，較「帝國夢」（第五名）及今仗對手之一的「遠飛標槍」（第四名）先過終點。

「同工之妙」及「遠飛標槍」應付周日沙田預期會出現的較為乾快草地相信會更得心應手，而「同工之妙」在凱旋門大賽後保持佳態，令費伯華放心安排牠遠征。

費伯華表示︰「馬兒在聖格盧的一課操練表現很好，其後曾進行數次慢操。牠看來狀態不俗，團隊滿意牠在港的表現。」

費伯華本周較早時度過了八十歲生日。假如「同工之妙」能為他第四度捧走浪琴香港瓶，他將超越岳伯仁，成為此賽歷來奪冠次數最多的練馬師。

費伯華說：「『同工之妙』看來很適合角逐此賽，而牠來年可能會繼續服役，且看牠周日的發揮如何。」

「好地應合馬兒發揮，而沙田的跑道對牠來說更是完美。這是一條十分公平的賽道，經常出現快步速，所以任何賽駒都應能在這裏交出最佳水準。」

賽駒要於10月角逐凱旋門大賽後保持佳態直至12月來港並不容易，事實上自浪琴香港瓶於2000年獲升格為一級賽以來，只有二十五匹賽駒曾在同一季出爭這兩項賽事，當中只有一駒獲勝，另有六駒入位。

從往績來看，本世紀曾有六匹凱旋門大賽三甲馬在當季來港角逐浪琴香港瓶，當中「富林特郡」於2014年在該賽跑獲亞軍後遠征香港，在沙田馬場揚威該屆香港瓶，足證此賽的參賽陣容一向鼎盛，而今年也不例外。

「同工之妙」由培育牠的Alain Wertheimer與Gerard Wertheimer擁有，他們兩年前也憑由費伯華訓練的「真強」捧走浪琴香港瓶。他們的賽馬經理Pierre-Yves Bureau於周五（12月5日）早上觀看「同工之妙」操練後表示非常滿意牠的狀態。

Bureau說：「馬兒在凱旋門大賽的表現很精彩，我們十分高興。牠外觀俊俏，力量驚人。」

「牠的毛色保持亮麗，體型極佳，我認為牠周日定有爭勝機會。」

今屆賽事的參賽陣容強勁，除了「遠飛標槍」外，還有近年能揚威一級賽的「班霸實力」、「南加名城」、「歌利巨人」及「名城潮流」。Bureau表示不會輕視任何對手。

Bureau表示：「我認為陣中幾乎每一匹馬都是因為年內已交出一次或以上的優異表現才能在此參賽，而任何一駒只要發揮出最高水準都有可能獲勝。」

「我認為真正重要的是，我們帶了一匹年內表現極佳的良駒而來，現在只求一切順利。」

「牠今年只有一仗表現令人失望，其餘各仗的表現都十分出色。牠每次的表現都讓我們滿意，我相信牠於周日會有不俗勝望。」