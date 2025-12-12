馬場浮世繪│莫雷拉戴圖理出戰阿根廷大賽

被譽為是「南美洲版凱旋門大賽」的卡洛貝格大賽，將於明日在阿根廷聖艾斯圖馬場舉行，當日編排十八場賽事，卡洛貝格大賽是第十四場比賽，今屆賽事共有十七匹馬列陣，剛周三在谷草起孖、翌日即離港前往當地的莫雷拉，其坐騎「莫匹敵」（Obataye）排在六檔；至於掛靴前到當地出賽的意大利騎師戴圖理，其坐騎El Pulque則在八檔起步。

戴圖理在當地受訪問時表示，退休後他將出任賽馬團體Amo Racing的公關大使，主要希望離開騎師行業，但又毋須脫離整個賽馬運動；他又提到，「金號角」、「杜拜千禧」和「成全寶」都是其從騎以來最佳馬匹，更強調「成全寶」未必質素最高，卻是其最喜愛馬匹，因為牠的心態及競逐情緒都惹人喜愛。

