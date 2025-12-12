Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場浮世繪│莫雷拉戴圖理出戰阿根廷大賽

馬圈快訊
更新時間：14:38 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:38 2025-12-12 HKT

被譽為是「南美洲版凱旋門大賽」的卡洛貝格大賽，將於明日在阿根廷聖艾斯圖馬場舉行，當日編排十八場賽事，卡洛貝格大賽是第十四場比賽，今屆賽事共有十七匹馬列陣，剛周三在谷草起孖、翌日即離港前往當地的莫雷拉，其坐騎「莫匹敵」（Obataye）排在六檔；至於掛靴前到當地出賽的意大利騎師戴圖理，其坐騎El Pulque則在八檔起步。

莫雷拉
莫雷拉

戴圖理在當地受訪問時表示，退休後他將出任賽馬團體Amo Racing的公關大使，主要希望離開騎師行業，但又毋須脫離整個賽馬運動；他又提到，「金號角」、「杜拜千禧」和「成全寶」都是其從騎以來最佳馬匹，更強調「成全寶」未必質素最高，卻是其最喜愛馬匹，因為牠的心態及競逐情緒都惹人喜愛。

戴圖理
戴圖理

文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
19小時前
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
港男遊日慘中美人計！心齋橋被劏6萬円 當地報警求助反被警串爆：「你有責任問清楚」結局更嬲｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
9小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
62歲影帝斷崖式衰老？6月捧大獎紅粉緋緋 忽然暴瘦面色青灰判若兩人
影視圈
7小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
23小時前
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
港人深井食燒鵝疑被劏？3人埋單逾$600 被茶位收費嚇親 網民質疑1點未計清楚
飲食
2025-12-11 13:37 HKT
日本青森縣外海發生6.9級地震。Ｘ@UN_NERV
日本地震︱青森外海地震規模上調至6.9 深度更淺 海嘯警報已解除
即時國際
1小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
23小時前
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
5小時前