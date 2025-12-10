浪琴香港國際賽事│浪琴香港短途錦標「嘉應高昇」所向披靡 對手或難以匹敵

所向披靡的世界最高評分短途佳駟「嘉應高昇」，將於週日（12月14日）出爭總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），勢必成為此賽的擂台躉。相信即使是極端的樂觀主義者，也難找到同場十一匹對手的取勝之道。



這匹大衛希斯的鎮倉寶今仗力爭十六連勝，賠率料將再次熱得令人卻步。



大衛希斯說：「牠將與多匹頂級佳駟同場角逐一級賽，而次熱門賠率竟將達21倍，實在令人難以想像。這種情況真的很罕見。」



「這不會是一場輕鬆的比賽，但市場卻這麼認為。」

大衛希斯表示，今仗其實不乏值得留意的對手，包括蔡約翰麾下的「驕陽明駒」。該駒至今已四度在一級賽中不敵「嘉應高昇」跑入位置，包括去年在浪琴香港短途錦標中以短距離之差屈居亞軍。



已連續九仗為「驕陽明駒」執韁的布文表示，自己策騎過不少頂尖賽駒，而即使「驕陽明駒」的水準尚不及牠們，但牠確實非常忠心可靠。



布文說：「我認為牠是一匹資質優厚的賽駒，具備一級賽的實力，只是牠陣上經常碰上百年難得一遇的超級佳駟『嘉應高昇』。我們都敬佩馬兒及牠的表現。」



布文說：「但我不能只想著去打敗那匹大熱門，這樣對我沒有幫助。我只需專注做好自己，全力以赴讓坐騎發揮最高水準。牠去年的表現已相當好，我們跑得很接近，希望今年能再接再厲。」



布文曾策騎所向披靡的名駒「雲絲仙子」，清楚面對頂級佳駟的感覺。該匹冠軍雌馬在退役前連勝三十三場。



布文說：「我們必須以務實心態迎接這項挑戰。正如我所說，最重要不是要擊敗『嘉應高昇』，而是要讓『驕陽明駒』交出最佳表現。如果牠能做到這一點，我便心滿意足。」

布文認為，去年的浪琴香港短途錦標是「驕陽明駒」最接近擊敗「嘉應高昇」的一役，當時「嘉應高昇」剛在前哨戰中銀香港私人銀行馬會短途錦標（1200米二級賽）中刷新沙田1200米的場地時間紀錄，其後狀態或許稍為回落。



布文認為「嘉應高昇」於首次打破場地時間紀錄後，在浪琴香港短途錦標中未能交出最高水準，但牠該仗仍能以半個馬位之先掄元。



布文說：「我認為從『嘉應高昇』今年的備戰情況來看，牠將會在這場短途賽中交出最佳表現。但願我看錯吧，不過情況看來的確如此，但我相信『驕陽明駒』也已準備就緒，可望交出牠今季、甚至是牠生涯中最出色的表現。」



同場「里見夢境」的鞍上人莫雅則指出，這匹國際佳駟已兩度在沙田跑入位置，包括去年在浪琴香港短途錦標中跑獲接近的季軍。



莫雅說：「牠（『里見夢境』）曾在這裏奪得亞軍及季軍，所以跑此場有佳績為據，而且牠本身是一級賽冠軍。雖然牠今仗將要與全球最出色的短途馬同場競技，但牠也是一匹很好的坐騎。」



麥道朗表示，他在浪琴香港短途錦標的坐騎「舉步生風」是一匹佳駟，但相信馬兒今仗未必能擊敗「嘉應高昇」。「舉步生風」上仗在「嘉應高昇」之後勇奪亞軍。



麥道朗認為潘頓與「嘉應高昇」這對人馬拍檔是天作之合。



「人和馬皆有同樣風範，都是堅毅不屈的競爭對手。」



麥道朗又表示，「嘉應高昇」的競跑風格與冠軍雌馬「魚子精華」相似。「魚子精華」在生涯中二十五次出賽未嘗一敗。



麥道朗說：「兩駒都堅毅無比，不會輕易退讓，而『嘉應高昇』也有點像『浪漫勇士』，總會成為眾矢之的，大家都希望擊敗牠。」