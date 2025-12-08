浪琴國際騎師錦標賽│周三浪琴國際騎師錦標賽 多寶大賞共高達1,800萬港元

雲集國際頂尖騎師的浪琴國際騎師錦標賽，將於12月10日（星期三）在跑馬地馬場舉行。當晚除了有累積多寶外，馬會更會撥出多寶，提供贏取合共達1,800萬港元的機會。



當中，六環彩六寶獎有500萬港元累積多寶，預計10港元一注獨中的彩金可達1,200萬港元。



另外，馬會將從營辦者儲備撥出40萬港元多寶至第一口孖T，預計10港元一注獨中的彩金可獲派400萬港元。



馬會亦將由多寶儲備撥出共200萬港元，為浪琴國際騎師錦標賽「騎師王」的四場指定賽事 – 第4場、第5場、第7場及第8場的四重彩及四連環合併彩池各注入50萬港元。



開售時間

浪琴國際騎師錦標賽的各項彩池，將於12月9日中午12時正開始接受投注*。顧客可在各場外投注處#、電話投注及數碼平台**購票。



* 投注人士必須年滿18歲



# 部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情



** 數碼平台包括網上投注服務「投注區」bet.hkjc.com、馬會投注三合一及Racing Touch流動應用程式

