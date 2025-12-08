浪琴香港國際賽事│「越駿歡欣」冀憑穩定表現 在浪琴香港一哩錦標登上高峰

羅富全訓練的六歲佳駟「越駿歡欣」將於週日（12月14日）亮相沙田，與慣常拍檔巴度攜手競逐總獎金高達三千六百萬港元的浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）。回顧此賽近五年的賽果，有四屆均由大熱門勝出。「越駿歡欣」今仗力圖打破這個趨勢，製造驚喜。



在近五屆浪琴香港一哩錦標中，「金鎗六十」（2020年、2021年及2023年）及「遨遊氣泡」（2024年）均以大熱身分奪魁。「越駿歡欣」雖未屬超級明星之列，但在港迄今出賽三十五次，表現穩定可靠，近期更持續在陣上交出最佳水準，包括上仗於11月23日角逐總獎金五百三十五萬港元的中銀香港「私人財富」馬會一哩錦標（1600米二級賽）時，在頭馬「錶之銀河」之後跑獲接近的季軍。



羅富全說：「牠（『越駿歡欣』）的狀態相當好，近期一再僅敗。馬兒一直保持上佳狀態，陣上全力拼搏，表現十分穩定。如果牠在週日一仗抽到好檔，我認為牠會交出好表現。牠時常為馬主贏得獎金。」



在愛爾蘭出生的「越駿歡欣」至今在港共上陣三十五次，取得六冠七亞四季，累積總獎金約達二千四百八十五萬港元。牠的代表作是2024年攻下總獎金達四百二十萬港元的三級賽一月盃（1800米讓賽），而最近一捷儘管來自逾六百天前的一項第二班賽事，但對上兩仗均負於頭馬不超過半個馬位，其中最受注目是上仗在二級賽跑入季席。

「越駿歡欣」在港累積六勝。

自2000年起，共有十八屆的浪琴香港一哩錦標頭馬以個位數獨贏賠率掄元。今年，上屆冠軍「遨遊氣泡」、正在冒起的「祝願」、2025年杜拜草地大賽（1800米一級賽）盟主「神志勇進」及已兩勝一級賽的年輕佳駟「巧繡生花」均有機會成為賽前熱門。



「港邊小區」、「美麗同享」、「俊偉蹄」、「紅運帝王」、「陽光勇士」、「合夥奔馳」、「手機錶霸」及「冬季獅」也將角逐浪琴香港一哩錦標。



至於總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽），羅富全將派出兩度在一級賽跑獲亞軍的「幸運有您」出戰。這匹Artie Schiller子嗣在港上陣四十次累積八勝，包括上季兩度在第一班賽事掄元。



羅富全說：「牠上仗表現很出色。我們採取留後競跑策略，牠於末段衝刺強勁。我認為若週日能抽到好檔，牠將會跑得接近。要擊敗『嘉應高昇』難度極高，但賽事獎金豐厚。」



週日舉行的浪琴香港國際賽事總獎金合共高達一億三千萬港元，四項一級賽還包括總奬金高達二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米）及總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米）。



本週三（12月10日）晚上跑馬地將舉行浪琴國際騎師錦標賽，十二位世界頂尖騎師將聚首一堂，挑燈夜戰，角逐四關賽事。