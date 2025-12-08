浪琴香港國際賽事│岳本賢派遣「班霸實力」衝擊浪琴香港瓶爭佳績

練馬師岳本賢向以成為全球各大賽日的常客為目標，因此派遣「班霸實力」出爭總獎金高達二千六百萬港元的浪琴香港瓶（2400米一級賽），認為這匹高頭大馬是助他實現此宏願的一大助力。



五歲的「班霸實力」父系出自「活頓鎮」，早已在世界各地取得不俗成績，潛力甚豐。此駒曾於今年6月的皇家雅士谷賽期登場，在高多芬旗下擅於遠征的佳駟「桀驁之戀」之後跑獲亞軍；之後出爭2025年墨爾本盃（3200米一級賽）時則在頭馬「一半屬你」之後取得第七名，獲得評價不一。



岳本賢相信這匹2025年愛爾蘭聖烈治大賽（2800米一級賽）盟主目前已具備問鼎海外大賽錦標的實力。他說：「馬兒體型龐大，渾身是勁，近數季的表現也一直維持於高水平，而遠征全球各地的賽事時也能從容應付旅程。」



「馬兒今季頻頻上陣，而我們很期待看到牠在香港出賽。我認為牠應該很適合角逐香港瓶。馬兒在『桀驁之戀』之後跑獲亞軍的一仗（二級賽夏域錦標）便是在快地上跑今仗途程，該仗的場地狀況與沙田也相差不大。」



「班霸實力」兩歲時在卻拉勝出國際錦標（1400米一級賽），因而嶄露頭角；踏入三歲後，牠在多維爾競逐出道第五仗奧南奴錦標（2000米二級賽），僅不敵其後揚威凱旋門大賽（2400米一級賽）的「頂級衝力」跑獲亞軍，令外界對此駒再度加以重視。

「班霸實力」是三項一級賽盟主。



「班霸實力」在該階段上陣不多，岳本賢指背後有其因由。



他說：「馬兒當時正在備戰（5月的）愛爾蘭二千堅尼（1600米一級賽），但接受內窺鏡檢查後發現有問題，須避戰該賽。牠當時出了一點小毛病，錯過了三歲賽季的上半季賽事。」



「我們之後把目標鎖定在（9月的）愛爾蘭冠軍錦標（2000米一級賽），可惜牠再次遇上阻滯。其後，該季當時餘下的賽事均不太適合馬兒角逐，而我們又不想讓牠遠征。馬兒只是有點欠運，錯過了該年的一些重要階段。」



到了四歲時，「班霸實力」的際遇順利得多，於該季不斷累積經驗及增強體格，對牠往後的發展十分關鍵。



岳本賢說：「馬兒在德國揚威一級賽（柏林大賽，2400米），也在一級賽日蝕大賽（2000米）中在『名戰古城』之後跑獲亞軍。」



「牠四歲時屢次交出水準甚高的表現。今年牠已五歲，我們逐漸讓牠適應下來及增程角逐，而現在牠已進入另一新境界。牠也證明了本身的場地適應能力很強。」



「在皇家雅士谷一役，牠以117分的評分在快地上取得佳績；而牠攻下愛爾蘭聖烈治大賽時則是跑偏軟地，賽後獲評120分。場地對牠來說不成問題。」



「班霸實力」上月夥拍薛凱華出爭墨爾本盃，須負頂磅59公斤（130磅）上陣，更在二十四駒中排較外的第十九檔起步。牠於早段墮居後列，直路彎落後頗遠，最終負於頭馬「一半屬你」九又四分一馬位，得第七名。



牠在該仗的表現所獲評價褒貶不一，但岳本賢表示：「我們滿意馬兒在墨爾本的表現，現在很期待牠在香港的發揮。之後，我們可能會放眼明年的杜拜世界盃。」



「班霸實力」迄今的五場頭馬均由麥文堅主轡，包括攜手揚威三項一級賽。這對人馬組合將在浪琴香港瓶再度合作。

年輕練馬師岳本賢正在全球馬壇冒起。



年僅三十二歲的岳本賢現已成為馬壇的矚目人物。他的從騎生涯雖然短暫，但戰績彪炳，不但兩度在葉森揚威英國打吡大賽（2400米一級賽），也曾兩次登上愛爾蘭冠軍騎師寶座，以及在育馬者盃賽期及杜拜世界盃賽馬日奪魁。他身高六呎卻能造約126磅（57公斤），實在不可多得。



他於二十三歲生日前兩個月掛靴，隨後立即取得練馬師牌照，到了二十八歲時便已訓練出兩匹墨爾本盃冠軍及一屆覺士盾（2040米一級賽）盟主，也曾勝出一次愛爾蘭打吡（2400米一級賽）。



由他訓練的愛爾蘭打吡盟主「研究大學」曾於2018年來港出爭浪琴香港瓶，在頭馬「時時精綵」之後以第十一名衝線，而該駒也是他在今屆前唯一派出的浪琴香港國際賽事參賽馬。



今年，岳本賢也會派遣「名醫」爭逐總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽），與「浪漫勇士」同場較量。這匹四歲佳駟上月在巴林國際錦標（2000米二級賽）僅不敵「御冠軍」而屈居亞軍，交出迄今的代表作。



岳本賢說：「我們一向熱衷到世界各地參賽，只要有爭勝機會，我們都會去參加。我們的參賽規劃比較進取，於未來數年也會繼續以此為重點。」