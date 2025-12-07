沈慧林呼籲大家今日投票選賢能
更新時間：11:42 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-07 HKT
香港第八屆立法會選舉. 將於今天（12月7日）舉行，馬主沈慧林今天一早馬上與自己的選委界別和香港中華聯誼會的前輩朋友一起去投票：為自己的選區、功能界別、全國性界別和選委界別投票。
沈慧林呼籲，為香港、選賢能：「請大家記得今天出來投下重要的一票。」
陳嘉甜
最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
2025-12-06 11:21 HKT
獨家猛料│徐雨石為黃嘉雯建功？
23小時前
患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影
2025-12-06 11:00 HKT
淘寶/拼多多網購衣物爆致癌危機？央視揭有毒染料超標27倍 消委會3招選購貼士
2025-12-06 11:00 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
2025-12-06 09:00 HKT