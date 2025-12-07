Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沈慧林呼籲大家今日投票選賢能

馬圈快訊
更新時間：11:42 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:42 2025-12-07 HKT

香港第八屆立法會選舉. 將於今天（12月7日）舉行，馬主沈慧林今天一早馬上與自己的選委界別和香港中華聯誼會的前輩朋友一起去投票：為自己的選區、功能界別、全國性界別和選委界別投票。

沈慧林呼籲，為香港、選賢能：「請大家記得今天出來投下重要的一票。」

陳嘉甜
 

