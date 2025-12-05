浪琴國際騎師錦標賽│布文相信配馬結果屬爭標關鍵

浪琴國際騎師錦標賽將於12月10日在跑馬地舉行，參賽好手之一的布文認為各參賽騎師勢均力敵，而配馬是否得到運氣之助對冠軍誰屬將起關鍵作用。

多位參加2025年浪琴國際騎師錦標賽的精英騎師，將於12月8日亮相騎師配馬結果公佈儀式，屆時將會揭曉各參賽騎師在四關賽事的坐騎。

布文不認為熟悉跑馬地的賽道，或會增加他與另外兩位本地選手兼均曾勝出國際騎師錦標賽的潘頓及何澤堯的優勢。

布文說：「我認為今年所有參賽騎師均曾在跑馬地馬場出賽，對該賽道都較為熟悉。明顯地，他們全都是世界級騎師，而我認為抽到甚麼坐騎比一切都更為關鍵。」

布文對騎師挑戰賽的模式絕不陌生，甚至可被視為此範疇的專家。他曾於2016年取得浪琴國際騎師錦標賽冠軍，並於2007年以「世界隊」隊長身分在雅士谷奪得識價盃。他也是唯一曾兩度榮獲著名的銀馬鞍獎的非歐洲騎師，該獎項頒予在識價盃中累積分數最高的騎師。

布文說：「（國際騎師錦標賽）向來是一件盛事，而緊接的星期日就會上演香港國際賽事，整個星期精彩賽事連連。」

總獎金高達一百萬港元的浪琴國際騎師錦標賽，將為全球矚目的香港國際賽事周揭開序幕，並以12月14日星期日的重頭戲浪琴香港國際賽事作結。這位2017年浪琴全球最佳騎師兼澳洲賽馬名人堂騎師，儘管近二十年來一直是世界馬壇尖子，但對香港這項年度盛事的重視絲毫未減。

布文說：「這項挑戰賽的奬金遠較我參加過的任何其他騎師挑戰賽豐厚，這無疑為賽事增加了一點吸引力。能夠與其他騎師重聚實在太好，我們會在賽季中碰頭，但又匆匆分別。這次我們都會留在這裡相聚數天，到比賽當晚在賽場上進行精彩的較量。這種感覺非常好，而我們每次比賽都鬥得難分難解。」

與布文同場角逐的好手除了潘頓及何澤堯之外，還有布宜學、杜苑欣、金美琪、麥道朗、莫雅（視身體狀況而定）、莫雷拉、李慕華、李寶利及力爭衛冕的巴米高。