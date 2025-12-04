浪琴香港國際賽事│「樂於助人」瞄準浪琴香港短途錦標 盼在遠征路上再現光芒

浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）自舉辦以來從未有九歲賽駒成功摘下頭馬，但今年列陣此賽的「樂於助人」卻非泛泛之輩，或能創歷史以九歲高齡攻下這項總獎金高達二千八百萬港元的大賽。



「樂於助人」曾於2023年角逐一級賽女皇伊利沙伯二世禧年錦標（1200米），以八十一倍冷門身分掄元，表現卓越。此駒去年以八歲之齡順利衛冕，成為該項頂級短途賽歷來最年長的頭馬。



現年九歲的「樂於助人」於該役後多次在英國上陣，表現均未見突出，直至近期轉戰美國時再次取得佳績，包括上仗在一級賽育馬者盃草地短途大賽（1200米）中交出佳作，跑獲季軍。



「樂於助人」的陣營其後一直以遠征沙田為目標。練馬師侯耀誠樂觀地認為，再次遠征海外可激發起這匹Jim Hay與Fitri Hay伉儷名下的年長佳駟展現最佳水準。



侯耀誠說：「在我們看來，馬兒一直是匹頂尖良駒。我認為牠的狀態已很接近巔峰。馬兒下個月便踏入十歲了，沒有事情是歷久不變的，但牠近期屢有佳作，先於前仗攻下一項二級賽，上仗則在育馬者盃跑獲季軍。」



「馬兒在德爾馬的表現確實精彩。牠賽後恢復得很好，而來港參賽一直是我們的計劃。自育馬者盃一役後，馬兒便留在當地，我認為對牠來說，這比中途回國更加輕鬆。」



「樂於助人」前仗在堅蘭出戰二級賽活福錦標（1100米），末段自包尾位置交出一貫的凌厲衝刺取勝，可見牠依然甚具爭勝心。侯耀誠預料牠的留後跑法十分適合在沙田發揮。

「樂於助人」迄今四十三戰十勝。



「樂於助人」在育馬者盃一役加佩眼罩後演出甚佳，至於牠來港作賽時會否佩戴眼罩目前仍未有定案，但侯耀誠團隊對騎師人選莫艾誠充滿信心。這對人馬組合自去年攜手揚威皇家雅士谷賽事後，將於此賽首度重逢。



侯耀誠說：「馬兒之前跑五化郎（1000米）時在佩戴眼罩下獲勝，但馬兒增程至六化郎（1200米）時，我們就為牠除下眼罩。我仍未決定馬兒在香港會不會佩戴眼罩。」



「我認為馬兒會喜歡沙田，我認為場地不成問題，牠現時幾乎可以自行訓練了。馬兒一旦投入作戰狀態，我們只需讓牠保持狀況便可。馬兒呼吸暢順，十分健康，狀態比較年輕時更勝一籌。」



「牠的脾性向來有點獨特，有時會表現得十分出色，但突然間又會鬧情緒，的確有自己的個性，但牠在美國時成熟了許多，也真的很享受在當地受訓。」



「樂於助人」將於12月14日與香港馬王「嘉應高昇」同場比拼，侯耀誠很期待迎接與這匹超級佳駟較量的挑戰。



他說：「這場賽事將會非常有意思。即使我們敗給『嘉應高昇』而跑獲亞軍也不會是天大的事，況且在這些短途賽中，甚麼也可能發生。勝負在於一瞬之間的決定，排檔也可能左右戰局。」



總獎金合共高達一億三千萬港元的浪琴香港國際賽事將於12月14日星期日在沙田馬場舉行。