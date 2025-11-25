浪琴國際騎師錦標賽參賽席位競爭激烈 最後兩席明晚定奪

今屆浪琴國際騎師錦標賽參賽名單將於週三（11月26日）晚跑馬地夜賽九場賽事結束後確定，餘下兩個參賽席位仍然競爭激烈。



何澤堯（十一勝）在爭奪排名最高的本地培育騎師資格中領先周俊樂（十勝），他們明晚各策四駒爭功。霍宏聲（十五勝）則以一場頭馬稍稍領先布文（十四勝），力爭首次出戰此項騎師挑戰賽。



2016年浪琴國際騎師錦標賽冠軍布文說：「實在不同凡響！我覺得它在全球同類騎師挑戰賽中地位數一數二，當晚能夠參與其中實在美好，而我很榮幸已參加過多次。」



「我希望今年可以再次參賽。成不成事還看明晚的成績。」

霍宏聲週三晚共有四匹坐騎，而布文則會為五駒主轡，包括其中最具瞄頭的沈集成麾下五歲馬匹「客家之光」（129磅）。這匹英國進口賽駒將競逐第四班聖安度挑戰碟（1800米讓賽），力爭四連捷。



布文表示：「馬兒上仗勝出後，我曾策騎牠進行一課快操，牠給我的感覺十分好。馬兒目前佳態洋溢，希望牠能延續勝軌。牠看來狀態上佳，而且享受競賽。」

布文在跑馬地勝出2016年浪琴國際騎師錦標賽。



浪琴國際騎師錦標賽是全球勝出騎師獎金最豐厚的騎師挑戰賽，拿下冠軍的騎師可獲得高達六十萬港元。亞軍及季軍騎師則可分別獲得二十五萬港元及十五萬港元。



今屆浪琴國際騎師錦標賽將於12月10日星期三在跑馬地舉行。潘頓以上年度馬季香港冠軍騎師身分獲邀參賽，其他獲邀騎師包括上屆此賽冠軍巴米高、麥道朗、李慕華、莫雷拉、李寶利、杜苑欣、金美琪、布宜學及莫雅（視身體狀況而定）。



在2023年浪琴國際騎師錦標賽封王的何澤堯說：「我對待每一場賽事都一樣，就是追求勝利，僅此而已。當然，我會全力以赴，是否取得頭馬順其自然。即使不能，我也很自豪在休息七個月後仍能與這班頂尖高手一爭長短。」



何澤堯在港已累積六百二十一場頭馬，並以策騎「金鎗六十」、「唯獨愛你」、「當家猴王」及「川河尊駒」揚威一級賽而聞名。這位備受敬重的騎師今季克服傷患復出，近八仗已三奪頭馬。



何澤堯明晚將為四駒執韁，包括策騎練馬師呂健威旗下今季初出即勝的「安康萬里」（131磅）出戰尾場第三班卡洛登高架橋讓賽（1200米），自第九檔起步。



何澤堯說：「馬兒狀態不錯，是匹好馬。上兩仗戴上眼罩後，速度出乎意料的快。牠現時充滿新鮮感，感覺良好。期望牠明晚能有更佳表現。」

何澤堯於2023年慶祝勇奪浪琴國際騎師錦標賽冠軍。



田泰安將主轡賀賢麾下的「家樂龍駒」（135磅）出爭卡洛登高架橋讓賽，力爭在此駒鞍上取得連勝。這匹短途佳駟曾三度勝出同場同程賽事。



田泰安說：「馬兒上仗以佳勢獲勝，當牠有新鮮感時表現會更好。自馬兒上次出賽以來已相隔了一段時間，不過牠即使在休後復出第二戰也有不俗演出。馬兒再次抽得不錯的檔位（第四檔）。」



如果騎師的勝出次數相同，浪琴國際騎師錦標賽的參賽席位將由獲得第二名的次數定奪，如有需要，則會比較第三名的次數。



本週三（11月26日）晚上跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班福斯公路橋讓賽（1200米）將於晚上六時四十分開跑。