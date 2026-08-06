Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中細價屋苑連錄市價成交 昇悅居2房835萬沽 持貨14年升值逾1倍

樓市動向
更新時間：11:35 2026-08-06 HKT
發佈時間：11:35 2026-08-06 HKT

樓市持續靠穩發展，中細價屋苑連錄市價交投個案，中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣昇悅居7座低層F室，面積517方呎，以835萬易主，呎價16151元。原業主於2012年以410萬購入，持貨14年轉手，帳面獲利425萬或逾1倍。

美聯首席區域營業董事張曉盈說，長沙灣碧海藍天5座低層F室，面積約494方呎，以約828萬轉手，呎價約16761元。原業主於2015年以約675萬購入單位，帳面獲利約153萬或22.7%。

投資客638萬購逸瑆

中原分行高級資深區域營業經理王秀芬稱，筲箕灣逸瑆高層F室，面積385方呎，以638萬成交，呎價16571元。新買家為投資客，若按同類單位月租約1.9萬計，租金回報約3.6厘。原業主於2022年以829.9萬一手購入單位，帳面蝕讓191.9萬或約23.1%。

美聯首席助理聯席董事陳鋒表示，新元朗中心4座中層C室，面積約466方呎，獲區內客議價後以642萬承接，呎價約13776元，原業主於2015年以約496萬購入上述物業，持貨約11年易手，帳面獲利約146萬或29.4%。

相關文章：細價屋苑連錄上車投資客承接 德福花園高層2房528萬售

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
12小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
01:25
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
13小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
01:25
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
12小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
12小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
5小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
20小時前
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生。
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生
影視圈
4小時前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
季節丨「唐泰」近況曝光 102歲朱瑞棠隱居加拿大逾30年 滿屋舊照如博物館精神極佳
影視圈
23小時前