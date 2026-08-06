中細價屋苑連錄市價成交 昇悅居2房835萬沽 持貨14年升值逾1倍

樓市持續靠穩發展，中細價屋苑連錄市價交投個案，中原分行高級區域經理許永生表示，長沙灣昇悅居7座低層F室，面積517方呎，以835萬易主，呎價16151元。原業主於2012年以410萬購入，持貨14年轉手，帳面獲利425萬或逾1倍。

美聯首席區域營業董事張曉盈說，長沙灣碧海藍天5座低層F室，面積約494方呎，以約828萬轉手，呎價約16761元。原業主於2015年以約675萬購入單位，帳面獲利約153萬或22.7%。

投資客638萬購逸瑆

中原分行高級資深區域營業經理王秀芬稱，筲箕灣逸瑆高層F室，面積385方呎，以638萬成交，呎價16571元。新買家為投資客，若按同類單位月租約1.9萬計，租金回報約3.6厘。原業主於2022年以829.9萬一手購入單位，帳面蝕讓191.9萬或約23.1%。

美聯首席助理聯席董事陳鋒表示，新元朗中心4座中層C室，面積約466方呎，獲區內客議價後以642萬承接，呎價約13776元，原業主於2015年以約496萬購入上述物業，持貨約11年易手，帳面獲利約146萬或29.4%。

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