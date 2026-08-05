吳鎮科家族沽貨 銅鑼灣亨利全幢8.92億易手 連同毗鄰一個地舖

被市場形容為「坐擁成條街」的超級舖王，吳鎮科家族最新沽售銅鑼灣亨利集團中心全幢連同毗鄰的一個地舖位，作價8.92億，吳鎮科是香港「銀座式商廈之父」，手握無數核心區物業，惟近年頻沽貨減磅。

2017年斥17億購入重建

土地註冊處資料顯示，吳鎮科家族近期一口氣賣出銅鑼灣邊寧頓街14號亨利集團中心全幢，以及毗鄰的邊寧頓街18號廣旅集團大廈地下3號舖，總價8.92億，表面看來，近9億套現金額是一筆天價交易，但若翻開買入成本，可見數年來商業地產市場大崩解。

亨利集團中心前身為伊榮街J Plus Hotel及邊寧頓街14號全幢舊樓，吳家於2017年樓市高位時，向資本策略以高達17億購入，當時附帶敬誠閣一個舖位，該家族大肆將J Plus Hotel及伊榮街舊樓，合併重建成具規模商廈，樓高28層，2021年落成，頂層3層由家族旗下亨利集團自用作為總部。而今番一起「打包出售」的廣旅集團大廈地舖，亦是家族在2012年舖市頂峰時以7980萬買下的。

資深投資者吳鎮科。

蝕幅高逾40%

將兩筆歷史買入價相加，在未計算龐大重建施工成本、以及未扣除敬誠閣舖位價值（尚未賣出），當年單是購入成本高近17.8億，如今以8.92億沽貨，保守估計帳面蒸發逾8億，幅度高逾40%。

家族近年連環沽售物業

上述亨利集團中心落成時正值疫市，生不逢時，家族近年亦沽售其他物業，天后銀座式商廈「亨環．天后」去年率先沽售，由美圖投資者蔡文勝承接，現已更名CAI Tower，此外，早前已沽售尖沙咀堪富利士道1號商廈，區內彌敦道及加拿芬道地舖。銅鑼灣邊寧頓街13號另一座商業大廈 BIZ AURA，現時以銀主盤放售，可見本港商業地產神話崩解，大孖沙在時代巨輪下只有無奈轉身。

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