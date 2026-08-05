彩虹邨重建｜ViuTV新劇熱播喚起最美屋邨回憶 舊街坊讚魅力勝私樓 配套自給自足如鬧市綠洲

現正熱播的ViuTV劇集《日落下的彩虹》，以即將面臨清拆的彩虹邨為真實背景，透過細膩動人的小故事，刻劃出家族情感。劇中一個單元講述三姊弟區家樂（強尼 飾）、區家瑤（周家怡 飾）和區家齊（梁業 飾）因公屋分戶及家財問題撕破臉。這段情節被不少觀眾大讚極度「貼地」，同時亦喚起大眾對這座「香港最美屋邨」的關注。有彩虹邨舊街坊向《星島頭條》憶述，其外公在60年代即使已有足夠資金購入私樓，但仍選擇入住當時最新穎的公共屋邨彩虹邨，足見其在市民心目中的吸引力，絕不遜於私人屋苑。

一家七口住300呎 工友鄰里共聚一堂

80後舊街坊Sam向記者分享了一段珍貴的家族記憶，他的外公於60年代在新蒲崗一間紡織廠任職裁縫，由於彩虹邨與新蒲崗工業區僅以一條彩虹道相隔，為求上下班便利，因此即使當年外公已有足夠資金置業，最終仍毅然放棄購買私樓，選擇舉家入住彩虹邨。

當時正值香港工業起飛的六、七十年代，新蒲崗一帶工廠林立，Sam的外公、母親及家人均在區內謀生，彩虹邨亦順理成章成為工廠員工聚居的大本營。他憶述，在那個年代，街坊之間不僅是左鄰右里，不少更是同廠工友甚至師徒，彼此關係格外緊密，最記得彩虹邨昔日的熱鬧，「每逢農曆新年、中秋等大時大節，居民都會互相拜訪，鄰里之間充滿人情味。」這種守望相助的凝聚力，成為了他心中無可取代的屋邨情懷。

香港工業起飛的六、七十年代，新蒲崗一帶工廠林立。

酒樓辦館一應俱全 環境幽靜如鬧市綠洲

居住環境方面，Sam指出彩虹邨的單位設計較當時一般基層住宅完善得多，客飯廳、騎樓、獨立廚房及浴廁一應俱全。當年一家七口蝸居於約300方呎的單位內，空間固然有限，自己要睡「上下格」碌架床，但由於社區配套極其齊備，一家人的生活從不感到匱乏。

事實上，彩虹邨是本港早期體現「自給自足」規劃理念的公共屋邨。項目原規劃已涵蓋38間商舖、4所學校、銀行、郵局以及大面積綠化與休憩空間，全面照顧居民的日常所需。

Sam回憶道，邨內酒樓、公園、士多辦館及文具等一應俱全，居民的日常起居基本不假外求。另外，彩虹邨樓宇佈局開揚，猶如一座「圍城」般將外圍的繁囂隔絕。即使四周被觀塘道、龍翔道等車水馬龍的主要幹道包圍，邨內仍能保留一份與外界截然不同的寧靜感，形容是鬧市中的「都市綠洲」。

他補充，對當時的基層市民而言，20層高的大廈配備升降機絕對是相當新穎前衛的設計，種種規劃細節與巧思，無不令彩虹邨在一眾公屋之中脫穎而出。

隨着年歲漸長，Sam更深刻體會到彩虹邨無可比擬的地利優勢。屋邨位處東九龍核心樞紐，交通網絡四通八達：港鐵彩虹站出口直達屋邨範圍，乘搭觀塘綫可快速穿梭觀塘、九龍灣、樂富及旺角等鬧市；加上屋邨坐落於龍翔道及清水灣道交匯處，巴士及專線小巴路線選擇繁多，往返港九新界以至西貢同樣便利。

除了交通便捷，其周邊的消閒配套亦非常完善。Sam指出，彩虹邨鄰近九龍灣德福廣場、淘大商場，以及鑽石山荷里活廣場等多個大型購物中心，生活娛樂一應俱全。更令他印象深刻的是，當年由屋邨往返舊啟德機場極為快捷，卻又幸運地未有明顯受到飛機升降的噪音滋擾，真正做到「靜中帶旺」，絕對是市區難得的宜居地。

獲建築師學會銀獎 規劃作工業區「市肺」

翻查歷史，彩虹邨於1962至1964年間分期落成，前身為九龍十三鄉一帶的農地，興建時曾被稱為「清水灣道廉租屋」。項目由香港歷史最悠久的建築設計公司之一巴馬丹拿（Palmer & Turner）操刀。在1962年首批樓宇落成時，彩虹邨是全球樓層最多及人口最密集的公共房屋之一，佔地達27英畝，建有8幢20層高的高座及3幢7層高的低座大廈，合共提供逾7,400個單位，可容納高達43,300名居民。項目憑藉在空間效率與宜居性之間取得良好平衡，榮獲1965年度香港建築師學會銀獎。

在60年代初，彩虹邨月租約48至130元，對比當年毛衣廠工人月薪約150至300元，屬基層家庭可負擔而生活配套相對完善的居所。

除了前衛的建築設計，彩虹邨的誕生亦承載着深遠的城市規劃意義。屋宇建設委員會早於上世紀50年代中葉規劃屋邨時，已銳意將其定位為工業區的「市肺」，一方面紓緩市區住屋短缺，另一方面為東九龍工業發展提供穩定而龐大的勞動力。

張翹楚：具條件混合開發私樓

因應發展需要，彩虹邨最快將於2028年起分三階段清拆重建，整個項目預計於2048年至2049年完成及入伙。重建後將提供約9,200個單位，較現時約7,400伙增加約1,800伙。

隨着這幅市區罕有靚地重建，市場高度關注政府會否撥出部分用地予私人發展商。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚分析指，彩虹邨現時的樓宇高度僅為7至20層，而新建的公營房屋可高達50至60層。換言之，項目可以在不減少公營房屋單位數目的前提下，騰出剩餘土地開發私人住宅及商業配套。

張翹楚進一步指出，彩虹邨地皮範圍超過5公頃，絕對有空間將私人住宅與公營房屋混合開發，政府亦可藉此引入私人資本，助力美化社區、增加優質的社區設施與商場配套。參考現時同區新盤造價達每平方呎18,000至21,000元，他估算該地段的住宅樓面地價可達每平方呎8,320元。

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