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京東兩年在港投資逾100億 「地產+零售」組合拳 進軍學生宿舍市場

樓市動向
更新時間：10:31 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:00 2026-07-23 HKT

繼購入油麻地酒店，京東集團最新承接灣仔軒尼詩道「218 Apartment」全幢，作價約2.8億，該內地電商龍頭近年進軍香港，狂掃物業及大包圍超市，如今連學生住處都包辦，掃貨節奏堪比「雙11」。

財團爭奪下高底價成交

看似只是再買一幢樓，背後卻是京東對進軍香港學生宿舍市場的野心，是次被看中的「迷你」全幢，佔地約2180方呎，總樓面約32695方呎，涉59間房，呎價約8564元，每個房間約475萬，規模雖然細，市場消息透露，在財團爭奪下成為搶手貨，業主底價2.68億，結果在競價下，最終以2.8億易手，溢價約1000萬，由京東成功拔頭籌。

項目前身為商廈，由內地企業首開集團於2007年以1.78億購入，翻新並改裝成酒店收租，如今套現帳面獲利接近1億，可說完美退場。「218 Apartment」出租情況向來理想，由6至27樓提供59間房，每房面積約370至460方呎，現時月租逾2萬元。不過，京東準備為它翻新，改造精品學生宿舍。

灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」全幢以2.8億易手，市場消息指，買家為京東集團，物業將改裝學生宿舍。
灣仔軒尼詩道218號「218 Apartment」全幢以2.8億易手，市場消息指，買家為京東集團，物業將改裝學生宿舍。

過去兩年，正當香港商業物業與零售經歷調整時，京東集團強勢進場，不僅豪購商廈及工廈，將觸角伸延至民生零售，更進軍學生宿舍，打出一套令人眼花繚亂的「地產+零售」組合拳。京東於2024年7月，斥18億購入沙田利豐中心全幢，然後去年以35億買下中環建設銀行大廈半幢。過去一個月，京東先以7.5億向遠東發展購入油麻地Silka Seaview學生宿舍物業，繼而購入上述的灣仔軒尼詩道酒店。

相關文章：中資加速投資香港 京東近35億購中環商廈業權 集團︰始終看好在香港發展

最引人注目的，莫過於斥資約40億購入「平民超市」佳寶食品超級市場，一舉掌握全港近百間實體店及其物流資產。京東更將「本業」由線上搬至線下，首間實體旗艦店「京東MALL」設於灣仔，佔地約3萬方呎，主打「先試後買」的沉浸式家電與科技產品體驗。京東一系列動作，標誌着重大戰略布局，全面進軍香港市場，在短短的兩年間，在港的投資總額已突破100億。

從沙田物流樞紐，中環甲廈，港九酒店，再深入全港十八區超市，京東一系列「地產＋零售」組合拳，標誌著全面進軍香港實體零售市場，更被視為以香港作為前哨站、深化區域總部與極速升級供應鏈的重大戰略佈局。

相關文章：京東積極在港擴充 進軍學生宿舍市場 7.5億購遠東油麻地物業 料回報率達6厘

 

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