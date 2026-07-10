賣地計劃｜政府今季推一幅住宅地 何文田佛光街地皮涉250伙

發展局公布本財政年度第二季（7至9月）賣地計劃，發展局局長甯漢豪表示，將會推出1幅土地，何文田佛光街住宅地，預計合共興建250個單位，發展商須提供社福設施。由於地皮位處成熟地區，周邊設施齊全，同時近港鐵何文田站，料會受市場歡迎。

「一鐵一局」續有住宅項目推出

另外，「一鐵一局」繼續有住宅項目推出，共2個項目推出，涉及6710伙；包括港鐵推出屯門16區項目，提供5510伙；市建局推出紅磡庇利街/浙江街項目，提供約1200伙。連同私人發展項目，預計有3個項目完成契約修訂，共提供約90伙；換言之，來自不同來源土地供應，料本季可提供10190伙。總結政府今個財政年度首2季合共提供約12430伙，接近全年私人房屋供應目標約1.26萬伙，意味全年供應好快達標，料年底會超標。

發展局局長甯漢豪表示，將會推出1幅土地，何文田佛光街住宅地，預計合共興建250個單位，須要提供社福設施。

至於賣地表有3幅洪水橋片區發展住宅地，涉及3210伙，去年底推出招標，在上周已截收2份標書，目標最遲8月底批出標書，有關供應將納入本財年第二季度來自政府賣地供應。

上季以16.27億元批出東涌106A區住宅地

政府上季以16.27億元批出東涌106A區住宅地，每呎樓面地價3,052元，成交價較去年2月份的鄰近106B區高出1倍。中標者安保工程，料發展為私人住宅單位。

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