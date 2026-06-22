中東油價震盪 5月商廈租賃按年跌10%
更新時間：12:07 2026-06-22 HKT
發佈時間：12:07 2026-06-22 HKT
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中原（工商舖）最新數據顯示，今年5月份全港錄約518宗商廈租賃，雖然連續三個月穩守500宗大關，但按年跌約11.3%；涉租用面積約137萬方呎，按年縮水逾兩成（21.78%）。背後「元兇」跟石油有關！中原指，近期地緣政治局勢升溫，國際油價飆升，不少企業加重營運成本，暫緩擴充，導致5月租務市場進入短暫觀望。
上月錄約518宗商廈租賃
賺大錢的機構則「趁大減價」出手。最矚目的就是八達通控股，以每月約105.9萬續租及擴充九龍灣Manhatten Place 45至46樓雙全層，總面積約42360方呎，呎租約25元。
八達通早在2010年就進駐，當時只租頂層46樓，月租36萬（呎租17元）。16年來一直續租，還要多一層樓面，月租升2倍，反映本地支付龍頭在「數字轉型」下，業務擴充。
金鐘空置率創近7年新低
5月份港島甲廈整體空置率回落至11.27%，金鐘最新空置率竟然跌到 4.45%，創下自2019年8月以來、近7年新低紀錄！原因是實力跨國企業和本地財團，紛「升級搬遷」，搬回核心地段。
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