中東油價震盪 5月商廈租賃按年跌10%

中原（工商舖）最新數據顯示，今年5月份全港錄約518宗商廈租賃，雖然連續三個月穩守500宗大關，但按年跌約11.3%；涉租用面積約137萬方呎，按年縮水逾兩成（21.78%）。背後「元兇」跟石油有關！中原指，近期地緣政治局勢升溫，國際油價飆升，不少企業加重營運成本，暫緩擴充，導致5月租務市場進入短暫觀望。

上月錄約518宗商廈租賃

賺大錢的機構則「趁大減價」出手。最矚目的就是八達通控股，以每月約105.9萬續租及擴充九龍灣Manhatten Place 45至46樓雙全層，總面積約42360方呎，呎租約25元。

八達通控股以每月約105.9萬續租及擴充九龍灣Manhatten Place 45至46樓雙全層，總面積約42360方呎，呎租約25元。

八達通早在2010年就進駐，當時只租頂層46樓，月租36萬（呎租17元）。16年來一直續租，還要多一層樓面，月租升2倍，反映本地支付龍頭在「數字轉型」下，業務擴充。

金鐘空置率創近7年新低

5月份港島甲廈整體空置率回落至11.27%，金鐘最新空置率竟然跌到 4.45%，創下自2019年8月以來、近7年新低紀錄！原因是實力跨國企業和本地財團，紛「升級搬遷」，搬回核心地段。

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