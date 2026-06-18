觀塘「街市段」舖位3600萬易手 投資者楊超成沽貨 呎價4.47萬

近年舖市買賣「輸多贏少」，連昔日「舖王」也輸錢，觀塘熱鬧的「街市段」錄一宗舖位易手，作價3600萬，平均每呎4.47萬，原業主為投資者楊超成，物業於14年間貶值20%。

持貨14年貶值20%

觀塘「街市段」瑞和街向來造價堅挺，最新蝕讓易手。觀塘瑞和街59至69號永輝樓地下D號舖連閣樓，以3600萬易手，地舖面積約805方呎，另同入則閣樓及天井面積約989方呎，呎價4.47萬（不計閣樓及天井），原業主商人楊超成，於2012年以4500萬購入物業，持貨14年帳面虧損900萬，貶值幅度20%。該物業多年來由長情租客包點店承租，進駐逾10年，現時月租約12萬，新買家料回報4厘。

文沂資本房地產管理董事鍾浩文表示，上址位處觀塘民生消費旺段，向來吉舖少，租金收入較穩定，原業主雖然帳面虧損，惟計及多年來，每年穩定收租逾100萬，實際上「明蝕暗賺」。該舖曾於2017年高峰期以6300萬放售，接近市價水平，可見即使民生旺段，舖位跌幅同樣顯著。

曾「天價」購廣東道地舖

楊超成曾天價購廣東道地舖，2009年，他以5980萬購入尖沙咀星光行地下27號地舖（舖位向廣東道），面積約134方呎，呎價高達44.78萬，隨後三年，一直保持全港「呎價舖王」記錄；購入後數月，該舖迎來新租客手機店，月租高達25萬，加租3倍，堪稱舖界傳奇。

他亦短炒過車場及寫字樓，2014年底以6080萬買入北角秀明中心車場，僅數月後拆售，套現約1億，速賺近4000萬；另外，2017年以6700萬買入中環中保集團大廈單位，持貨僅8個月以8780萬沽售，帳面賺2080萬，升值31%，簡直「快狠準」。

不過，隨着近年樓價下跌，他投資豪宅損手，淺水灣松苑低層單位，於2021年以7150萬購入，2025年初以約5680萬賣出，帳面蝕讓約1470萬，幅度約25%。

楊超成2009年購入尖沙咀廣東道地舖，呎價高達44.78萬，震撼全港，隨後三年，該舖一直是「呎價舖王」。