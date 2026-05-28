新世界減價30%賣甲廈 長沙灣「83永康街」入場710萬
更新時間：09:58 2026-05-28 HKT
發佈時間：09:58 2026-05-28 HKT
發佈時間：09:58 2026-05-28 HKT
趁甲廈交投漸活躍，發展商減價吸客，新世界旗下長沙灣「83永康街」大幅減價約30%推售，入場費逾710萬。
面積最細966方呎
最新價單顯示，「83永康街」全新加推8個單位全部位於7樓，定價介乎約714萬至970萬，面積約966方呎至1326方呎，呎價介乎約7100至7500元， 7樓A06室定價761萬，呎價約7400元。
另外，考慮到樓層及景觀等因素，該批單位定價較同類型單位折讓約30%。土地註冊處資料顯示，該廈12樓A06室上月以約1126萬易手，呎價約10947元。
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