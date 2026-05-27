長沙灣青山道商住樓4000萬售 投資者承接 不排除發展學生宿舍

近期投資物業受追捧，長沙灣青山道商住樓，涉及逾73%業權，以逾4000萬易手，平均每呎3458元，新買家為投資者，不排除發展學生宿舍。

長情業主持貨半世紀

上址為長沙灣青山道237、237A及239號商住樓，涉2個地舖及1樓商業樓面，以及16個住宅單位，總面積約11567方呎，佔該商住樓約73.3%業權，市場消息透露，物業以逾4000萬易手，平均每呎約3458元，新買家為投資者，看中該物業位處街道旺中帶靜，距離港鐵站約5分鐘步程，地點方便，購入作收租用途，不排除經營學生宿舍。

該物業2個地舖交吉易手，市值月租約7至8萬，16個住宅面積由422至504方呎，每個單位市值月租逾1.2萬，若發展學生宿舍，回報將大為增加。據了解，該物業原業主為兩個家族，早年合作發展該大廈，1968年1月落成，多年來持有收租，至今逾半世紀沽售，獲利豐厚。

老牌發展商協成行相關人士近期減持物業，以6988萬元售出旺角新填地街370至372號、現由學生宿舍租用的全幢舊樓。

長沙灣青山道237、237A及239號商住樓，佔全幢約73.3%業權，以逾4000萬售。

商住物業連錄大手買賣

商住樓有價有市，早前，旺角新填地街370至372號全幢商住樓，樓高6層，以6988萬易手，目前全幢月租約30.2萬，買家料回報5.2厘，該物業地下設兩個舖位，1樓至5樓為住宅單位，現租予學生宿舍，物業由協成行相關人士發展及持有收租多年，早前以8200萬放售，終減價1212萬或14.8%易手。

此外，旺角大南街39至43號的地盤面積約2895方呎，樓高6層，以7500萬易手，物業全部租出，地下為餐廳，樓上住宅單位由學生宿舍租用。

該物業於2019年起由「舖王」鄧成波家族進行收購，斥資近2.19億購入逾90%業權，曾在2021年初向土地審裁處申請強拍。

不過，物業已於去年由銀主接管及放售，目前成交價較當年買入價低約1.44億或65.8%。