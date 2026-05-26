老牌豪宅有價有市 中半山地利根德閣低層戶7000萬易手

老牌豪宅有價有市，市場消息透露，中半山地利根德閣3座低層D室，面積2361方呎，原則3房間隔，最新以7000萬易手，呎價約29648元。資料顯示，原業主於1999年以2182萬購入上述單位，持貨逾26年出售，帳面獲利約4818萬，期內單位升值約2.2倍。

龍景樓成交價4750萬

消息又稱，同區龍景樓中層D室，面積2351方呎，原則3房間隔，最近以4750萬沽出，呎價約20204元。據了解，原業主於2005年斥資2000萬購入上述單位，持貨約21年轉售，帳面獲利2750萬，期內單位升值約1.4倍。

中半山蔚山花園中層B室面積1848方呎，原則4房，新近以4680萬售出，呎價約25325元。翻查成交資料，原業主2017年以4980萬買入，現轉售帳面蝕讓約300萬，期內單位跌價約6%。

同區帝景閣高層A室，面積1107方呎，原則3房間隔，最新以3460萬易手，呎價約31256元。資料顯示，原業主於2010年斥資2350萬購入上述單位，持貨逾15年轉售，帳面獲利1110萬，期內單位升值逾47%。

中半山曉峰閣2座中層B室，面積625方呎，原則2房間隔，新近以1658萬售出，呎價約26528元。據了解，原業主於2024年斥資1300萬購入上述單位，持貨逾2年轉售，帳面獲利約358萬，期內單位升值逾27.5%。

凱旋門呎價3.6萬

九龍站天璽海鑽璽中層C室，面積1128方呎，原則4房間隔，剛以4300萬成交，呎價約38121元。據了解，原業主2024年斥資3600萬購入上述單位，現轉售帳面獲利約700萬，期內單位升值逾19%。

同區凱旋門摩天閣低層C室，面積880方呎，原則3房間隔，最新以3200萬易手，呎價約36364萬。據悉，原業主於2024年以2900萬買入上述單位，現轉售帳面獲利約300萬，期內單位升值約10.3%。

九龍站君臨天下最新售出3座中層A室，面積805方呎，成交價3758萬，呎價約46683元。據了解，原業主於2011年斥資3300萬買入上述單位，持貨至今轉售，帳面獲利約458萬，期內單位升值約14%。

中原高級區域營業董事王婉婷表示，九龍塘碧華花園5座高層A室，面積1609方呎，4房套連工人套，最新以2638萬沽出，呎價16395元。原業主2010年以2260萬購入，持貨16年轉售帳面獲利378萬，期內單位升值17%。