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屯門時代廣場398萬成交 長情業主持貨22年賺近5倍

樓市動向
更新時間：09:54 2026-05-24 HKT
發佈時間：09:54 2026-05-24 HKT

近日整體樓價「價量齊升」，不少長情業主沽貨獲厚利。祥益區域董事袁思賢指，屯門時代廣場B座中層6室，面積314方呎，議價後減價22萬，以398萬易手，呎價約12,675元，屬市價成交。

據悉，新買家為同區業主，有感樓價仍可負擔，決定增持多一間單位自住。而原業主於2004年以約67.8萬購入，持貨22年轉手，帳面勁賺約330.2萬或4.9倍。

海麗花園錄「即睇即買」

祥益執行董事謝澤銘說，屯門海麗花園2座低層F室，面積412方呎的2房戶，獲外區客以365萬「即睇即買」作自住，呎價約8,859元，屬市場價成交。原業主於2011年以約169萬購入，持貨15年後轉手，帳面獲利約196萬或1.2倍。

利嘉閣分行高級聯席董事吳紫旭表示，元朗尚豪庭3座低層A室，面積約519方呎，以636萬易手，呎價約12,254元。原業主在2016年以約536.5萬買入，帳面獲利約99.5萬或18.5%。

中原分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山新港城B座低層06室，面積348方呎，議價後以450萬易手，呎價12,931元。新買家為上車客。原業主於2015年以408萬購入單位，帳面獲利42萬。
 

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