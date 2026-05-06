天水圍銀主舖傳2100萬易手 5年大跌價近6成 曾由「菜檔小天后」擁有

連鎖菜檔「家農」老闆、「菜檔小天后」簡利珍月前數個民生舖位遭銀主沒收，市場消息盛傳，天水圍俊宏軒商場相連地舖由銀主以2100萬沽售，呎價約2.96萬，最新成交價較當年低2900萬或58%。

上述舖位為天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積710平方呎，由簡利珍以在2021年3月以5,000萬元購入，當時呎價逾7萬元。該舖位在今年1月份淪為銀主盤，當時估值2,600萬元。至近月該舖位最終以2,100萬元沽出，較5年前買入價帳面貶值約58%或2,900萬元。

天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積710平方呎。

簡利珍多個舖位已被接管

除了上述天水圍舖位，簡利珍於今年初被接管的舖位包括北角春秧街地舖，以及葵芳京寶大廈地舖。當中，北角春秧街明秀大廈地下H舖，建築面積約1,200平方呎，由簡利珍在2020年6月以4,700萬元購入，當時呎價約3.9萬元，今年初估值4,000萬元計，較5年半前低約15％。

北角春秧街91A至91H號明秀大廈地下H舖，面積約1200方呎。

至於葵芳京寶大廈地下A1號舖，面積約300平方呎，截標日期同為3月30日，今年初估值1,500萬元計，較2018年購入價2770萬低約46％。

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翻查資料，「菜檔小天后」簡利珍旗下「家農」原於本港有不少分店。過去數年，簡利珍於舖市高峰期時大量買入民生區舖位，部份更由旗下連鎖菜檔家農自用。不過隨着市道轉弱，資金鏈壓力遂浮現。去年8月，其自用的柴灣道341至343號宏德居商場B座地下68、69、70、87、88及89號舖淪為銀主盤，更以「腰斬價」推出拍賣，最後以2680萬沽出，較買入價5828萬元大幅度低54%。

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南昌街地舖1450萬售 30年升81%

另一邊廂，深水埗南昌街錄得舖位獲利成交。消息指，南昌街191號南昌苑地下B號舖，建築面積約800方呎，以1,450萬元易手，平均呎價約1.81萬元。原業主於1996年7月以800萬買入，持貨30年帳面獲利650萬，物業期內升值約81%。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該地舖實用面積約500方呎，門闊約14呎，深約50呎，位於元州街及福榮街之間，接近公廁及「玩具街」，雖然有人流，但消費力較弱。

旺角廣華街舖14年貶值64%

另外，旺角廣華街1號仁安大廈地下22號舖，建築面積約500呎，以1120萬註冊易手，平均每呎2.24萬，租客「嘉寶漢堡」，原業主於2012年4月以3180萬買入，持貨14年帳面損手2060萬，物業跌幅約64%。亦有市場消息指，交易屬內部轉讓。