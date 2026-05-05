二按加按已近無所遁形 最壞情況可call loan 態度坦誠或予容忍期｜王美鳳

當借款人向銀行承辦按揭貸款，借款人須簽訂一份按揭契約，當中訂明若果未獲銀行書面同意，借款人不可再將按揭物業用作抵押又或以該物業取得貸款。儘管有此協訂，總有業主或基於財政上需要而將按揭物業再私下進行二按，業主可能認為一按銀行未必會發現，但結果卻收到銀行通知已發現二按，指出業主違反按揭契約，令業主突然手足無措。

2017年已設二按電子提示

業主可能會以為銀行不會主動檢視一直準時還款的按揭個案，事實上，在風險管理工作上，銀行會定期抽查按揭個案的狀況；而自2017年起有了二按電子提示服務，業主無論私自進行二按、加按均近乎無所遁形。

二按電子提示服務由金管局要求並透過土地註冊處向銀行提供，例如當業主再於財務公司申請二按，財務公司會將二按文件呈交土地註冊處辦理登記以保障權益，土地註冊處辨識有關物業已有一按貸款，會啟動系統通知一按銀行有關按揭物業再進行二按。

銀行獲得有關物業的電子提示服務前，會先取得業主同意，為了讓此服務順利推行，以方便銀行更有效管理信貸風險，每當業主向銀行申請按揭貸款之時，銀行均會同步向業主獲取同意以使用這項電子提示服務。當然，業主原則上有權不予以同意，但這代表了有關按揭的潛在風險較高，故此銀行對於業主不予以同意的個案會作出審慎措施，有些銀行會直接拒絕有關按揭申請，亦有銀行會將個案之按息上調，又或降低原有可造的按揭成數，所以實際上近乎絕大多數的借款人均會選擇同意銀行使用有關物業的電子提示服務。這項電子提示服務由2017年起開始至今已近十年，從數字上看已覆蓋很大比例仍有按揭之物業。

銀行因應多方面決定做法

一般來說，對於違約二按，銀行會因應多方面因素去決定做法。首先是借款人是否具誠信並持合作態度，收到銀行通知後，能適時回應及負責任地交代情況，甚至主動向銀行提出糾正方案，例如只是基於一時資金周轉，會於短期內或限時內清還二按，又或提出重組方案，態度合作並表明願意與銀行保持溝通。其次是信貸風險方面的考慮，例如二按連同一按的總貸款額是否過大超出借款人的還款能力，總按揭成數是否過高超出上限等。

當借款人收到銀行通知已發現有關二按，如何回應及補救事件，很多時足以影響銀行決定如何處理個案。有些時候，借款人未必理解銀行為何有此反應，事實上，當借款人與銀行訂立按揭契據之時，借款人已同意不會擅自就按揭物業再作抵押及取得額外貸款，對於銀行來說，借款人擅自加借二按，等於誠信已出現問題，而因為多了二按，借款人的總債務供款佔入息比率及物業的總按揭成數已出現了變化，分分鐘已超出既定上限規定。

借款人避免逃避及拖字訣

倘若借款人未能即時清還有關二按，但仍然以合作和坦誠的態度向銀行解釋因由狀況，並願意主動提出合理時限解除二按或解決方案，亦承諾不會再就物業進行加借；加上借款人若一直是準時還款，有關一二按總債務金額佔物業估值亦未有過高，這較有機會讓銀行願意溝通並達致解決方案。

當中銀行有機會給予容忍期，但會加設條件，例如上調息率、收取行政費用、指明限期內解除二按或完成整合計劃、要求定期提交財務狀況資料、又或額外要求增加擔保人或尚還部分貸款金額等。

因此，借款人應避免逃避、拖字訣或不合作的態度去應對銀行的質詢，這會直接觸動銀行警覺性，認為個案的誠信風險大增，直接將個案視作違約處理；若加上借款人常拖欠或延遲供款、甚至仍然試圖隱瞞拒絕溝通，銀行或會採取較極端追究方式，如即時call loan（要求即時向銀行償還所有欠款）。

王美鳳

中原按揭經紀董事總經理

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