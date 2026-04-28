老牌家族沽貨 上環永樂街地舖2380萬易手

近期舖位交投活躍，上環文咸東街一個地舖，以2380萬易手，每呎32873元，原業主為著名的望族李石朋後人，物業曾由眾多家族成員包括香港交易及結算所主席李福兆持有，現時交吉易手。

上環文咸東街51至59號、永樂街79至83號安榮大廈地下6號舖，舖面向永樂街，物業曾由時裝及服飾精品店My Wardrobe承租至少逾14年，惟近年交吉。

物業屬遺產貨 地舖閣樓各724方呎

市場消息透露，該地舖放售價3000萬，近期以2380萬易手，地舖及入則閣各724方呎，平均每呎32873元（不計閣樓）。

文咸東街及永樂街歷史悠久，物業不少由老牌家族持有，上述舖位原由香港望族李石朋後人持有，早於1967年5月，由李福兆（後來成為香港交易及結算所主席）及其兄弟李福慶、李福善、李福樹四人以遺產執行人（Executor）繼承物業，70年代，該舖位先後內部轉讓，由家族的公司持貨，及至1986年11月，再次由包括李福兆在內的4兄弟持有，直至2020年12月，李福兆侄兒李國謙等人以遺產執行人（Executor）繼承物業。

知情人士指，物業早於年前放售，當時意向價3000萬，最終減價620萬易手，幅度逾20%。

該舖位地處上環核心地段，與上環港鐵站「零」距離，該地段人流暢旺，惟該舖面有數級樓梯，出入沒有「平地舖位」方便，這亦是該地段早年的建築特色，上環早年開發，廣為華人聚居，並聚集貿易公司及食品海味店，為了防止暴雨時水浸，舖位設有幾級樓梯將之「升高」，以保貨物安全。

儘管安榮大廈於1986年落成，當時區內排水系統為改善，不像早年容易水浸，惟在建築上，仍然保持早年的傳統特色。

