19個指標屋苑4月估價升 麗城花園漲逾5%稱冠 一個屋苑「十連升」

踏入4月樓市氣氛見活躍，銀行積極調高多個屋苑單位的估價。據《星島》追蹤20個指標屋苑單位估價，於4月共有19個單位估價按月報升，上升幅度0.12%至5.04%，其中荃灣麗城花園單位升幅最大，並屬今年第2度錄得沒有屋苑單位估價按月下跌。

今年4月有19個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.12%至5.04%，雖然對比上月17個估價上升屋苑，在數量上進一步增加，但對比上月屋苑單位估價介乎0.48%至7.09%的增幅，整體升幅稍有收窄。另一方面，月內僅有1個屋苑單位按月估價維持不變，且沒有指標屋苑估價輕微下跌，為今年2月之後第2度出現該情況。

麗城花園一年累升逾23%

當中荃灣麗城花園3期6座高層C室，面積786方呎，最新估價報855萬，按月大增41萬或5.04%。翻查資料，單位估價於去年5月跌至今年低位的692萬後就開始穩步回升，約一年時間累增163萬，升值幅度達23.55%。

按月升幅第2大的屋苑單位為荃灣中心1座廣州樓高層A室，面積377方呎，估價由上月的396萬增加15萬至本月的411萬，按月漲4.58%。值得一提的是，在20個追蹤屋苑中，荃灣中心屬唯一「十連升」屋苑，從去年7月起估價節節上升，累計增加約22.32%。

德福、沙田第一城估價轉升

至於九龍灣德福花園及沙田第一城單位，兩個於3月錄估價下跌的屋苑，都成功由跌轉升，收復失地。沙田第一城20座中層C室，面積327方呎，最新估價報486萬，對比3月時的471萬增加15萬或3.18%；九龍灣德福花園K座中低層7室，面積493方呎，估價由上月的565萬升至本月的575萬，升幅約1.77%。

月內另有1個屋苑單位估價按月保持不變，為馬鞍山新港城A座低層5室，單位面積579方呎，估價連續兩個月報683萬，維持於今年高位。而東涌映灣園2期6座低層A室估價就由穩轉升，單位面積848方呎，在今年2月和3月估價都保持815萬後，增加9萬或1.1%至本月的824萬。