麗晶花園法團主席回應人手荒 委員下班也要做義工 保安業請人難 有單幢樓夜晚面臨「真空」

九龍灣麗晶花園引入外勞保安員到屋苑工作，業主立案法團在社交平台交代有關安排後引起居民熱議。麗晶花園業主立案法團主席彭家駒接受《星島頭條》訪問時坦言，屋苑保安正面對嚴重的人手荒，透露管理處由2023年至今共聘請298名員工，期間流失超過230人，當中絕大部分為保安員，甚至曾因缺人而導致部分座數出現「真空」狀態。

經常出現無人當值狀況

彭家駒表示，麗晶花園共有22座，由於佔地廣闊，日常極需要保安員巡邏，但現實卻是「請不到人」，經常出現無人當值的狀況。他舉例指，屋苑內有三個更亭，有時其中一個會因為缺人而丟空；按標準夜更應有13名保安員當值，但有時實際只有6至7人上班。在人手極度緊絀下，甚至連法團委員在下班後也要做「義工」，晚上幫忙接聽街坊關於停水、爆水管等投訴電話，處理本應由管理公司負責的職務。

彭家駒表示，麗晶花園共有22座，由於佔地廣闊，日常極需要保安員巡邏，但現實卻是「請不到人」，經常出現無人當值的狀況。

保安員日更月薪約16000元

彭家駒表示，根據招聘啟事，屋苑保安員日更月薪約16,000元，夜更約為17,000元；然而，現時屋苑日更的12名保安員全屬兼職，夜更13人中亦只有1人是全職。

他指出，兼職保安員時薪計算約為700多元一日，但若管理公司因缺人而要透過「雞頭」（中介）臨時請人，成本便會飆升至高達950元一日。

兼職者「等收工」 缺乏歸屬感

除了成本高昂，全職與兼職的工作心態亦有顯著差異。彭家駒直言，兼職者往往「只等收工拿700元」，缺乏歸屬感；相反，全職保安員為求續約，工作態度會較為盡責。認為引入外勞保安除可解決「請人難」，亦可確保屋苑長期有全職保安駐守。

工時長、需輪班 年輕人不願入行

事實上，麗晶花園的情況只是冰山一角，不少樓宇都面對保安員人手不足或「請人難」問題。 翻查資料及業界反映，保安行業工時長、需輪班，加上不少年輕人嫌薪酬偏低而不願入行，導致行業長期面臨人手老化及短缺問題。 不少物業管理公司為填補空缺，只能長期依賴兼職替更，衍生出流失率高、服務質素參差等連鎖反應。

除了大型屋苑，資源較少的單幢式大廈同樣是重災區。有不少居住單幢樓的網民及街坊均曾反映，其大廈同樣面對保安人手不足的問題，有時晚上6時後至翌日早上甚至會出現無人看守的「真空」情況，居民只能依賴大閘密碼鎖及閉路電視自保，反映保安業人手荒已直接影響各類物業的日常運作及安全。

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