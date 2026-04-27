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拆解3款不同按揭特點 大碼物業買家揀H按 短炒客可選超短罰息期｜曹德明

樓市動向
更新時間：06:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：06:00 2026-04-27 HKT

首季整體住宅交投暢旺，樓價亦持續上升。此外，本港業主的財務狀況依然穩健，住宅按揭的逾期還款比率維持在極低水平，增強銀行對資產質素的信心。而整體估價亦穩步回升，銀行對按揭業務態度趨於積極，為爭奪市場份額，持續推出多元化的按揭計劃。這些按揭計劃有何趨勢？買家應如何選擇？筆者將於本文拆解近期3個熱門且具焦點的按揭計劃。

優質客可享更多回贈優惠

大碼高回贈H按：H按為現時主流按揭計劃，一般情況下，各類住宅物業，包括一手及二手物業、村屋及資助房屋均可使用。此計劃設有封頂位（現時為3.25厘），拆息攀升時有安全網，拆息下跌時可即時慳息，屬於「進可攻，退可守」的靈活方案，因此現時仍是最多人選擇的按揭計劃。

若買家為優質客戶、屬於特定職業或購買較大額物業，銀行可提供更多按揭回贈優惠。近期有個別銀行上調回贈，貸款額達千萬元或以上，可獲高達1.2%的現金回贈，購買大碼物業的買家不妨考慮選用該銀行的H按計劃。

定按適合收入不穩定人士

低息限時定息按揭：市場上有3間大型銀行提供3年期定息按揭計劃，個別銀行更可提供5年定息期，定息期內的息率固定為2.73%，較現時一般H按封頂位低出0.52%。除了息率較低外，定息期內亦能避免利率波動的風險。筆者認為此計劃適合收入不穩定人士及長期收租的投資者使用。

但需留意，資助房屋不適用此計劃，且各銀行的定息按揭均有不同的申請及提款要求，申請期限介乎今年4月底至8月底，建議透過按揭轉介公司了解更多詳情。

部份銀行提供零罰息H按

超短罰息期/零罰息H按：短線投資者若計劃於一至兩年內出售所購物業，首要考慮的不僅是息口，按揭罰息期的長短亦會影響整體投資回報。

若買家在指定期間內提前還款，銀行通常會收取罰息費用，金額一般為原有按揭貸款額的若干百分比。目前大部份銀行的按揭罰息期為兩至三年，不過近期有個別中小型銀行推出「超短罰息期」及「零罰息」H按計劃，前者罰息期僅為一年，客戶可於一年後立即轉售物業，無需支付任何罰款；後者於首兩年內提前償還貸款，無需支付罰息，只需退還按揭現金回贈，讓短線投資者能於短時間內出售新購物業。

除了上述按揭計劃外，市場上還有其他不同類型的按揭計劃，息口及相關優惠各有不同，申請按揭前建議多比較，貨比三家。為節省資料搜集的時間，建議直接尋找大型且專業的按揭轉介公司協助，配對至最合適的銀行及按揭計劃。

曹德明
經絡按揭轉介首席副總裁

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