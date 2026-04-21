港漂七年六遷最愛紅磡 明言無懼殯儀館 首重賺錢視港為最佳選擇｜租盤Million

安居樂業是很多人的夢想，對於「港漂」而言更是充滿挑戰。今年25歲、由廣州來港發展的崔先生（化名），畢業後投身傳媒公關（PR）行業，雖然薪金尚可，但每月租金開支佔收入逾四成，令儲蓄變得十分艱難。儘管如此，他接受《星島頭條》訪問時指出，仍看好香港作為國際都市的機遇，坦言「哪裡有更好的賺錢機會就去哪裡」，暫時將香港視為事業發展的最佳選擇。

曾租住何文田、大圍等地

早於2019年，崔先生來港就讀大學，從此展開漫長的租樓史。他憶述，大學一年級時與兩名同學合租石硤尾的私營「學生宿舍」，每人月租約6,500元。為節省開支和換取更大私人空間，他在7年間搬了6次家，足跡遍佈何文田、大圍及土瓜灣等地，更曾為節省租金而屈就做「廳長」。崔先生更透露，在大圍租樓期間，不幸遇上「二房東」騙案，對方公司倒閉後人去樓空，令他損失超過1.4萬元押金及租金，至今仍無法追討。

百無禁忌 更重視實用價值

在經歷多次搬遷後，崔先生目前與女友以月租1.4萬元合租紅磡一個約380方呎的兩房單位。對於這個選擇，他表示極之滿意，「紅磡的位置很好，我覺得是香港的中心點，去哪裡時間都差不多。即使是去西九龍搭高鐵回廣州，也很便捷。」他還指出，該區生活配套十分完善，美食亦豐富，「我一直不願意離開紅磡的原因，就是因為這邊的東西很好吃。」

有趣的是，他的住處離紅磡殯儀館不遠，步行距離大約5分鐘。許多香港人對該區可能存在忌諱，但崔先生卻顯得「百無禁忌」。他笑言，以前在內地生活時從未聽過身邊有朋友「撞鬼」，來到香港後，雖然聽過不少人有相關經歷，但他從不感到害怕，「我對這些事物都很尊敬」。

對他而言，居住地點的實用價值，如租金、交通和生活便利性，遠比傳統的風水觀念來得重要。他還提到， 「我其實不覺得我附近那些單位因為殯儀館而降價了」，並且觀察到「很多內地學生都不介意住在紅磡」。他坦言，如果需要再次搬家，紅磡仍是他的首選。

稱香港傳媒不夠內地「捲」

對於未來規劃，崔先生直言現階段以事業為先。不過，他認為內地市場「發展得很快，因為有太多人競爭，而且有很多商家，特別內捲，你若不想一些新的東西出來，就會被人吃掉。」而正正在巨大的競爭壓力催生層出不窮的新想法，加上龐大的經濟支援，令該行業在內地充滿活力。

相比之下，他認為香港的媒體產業節奏不夠快、亦不夠捲，「因此創意、形式方面就很難趕超內地」，但香港「都在努力中」，並未停滯不前。

除此之外，他還觀察到香港對接受新事物的速度不及內地，例如移動支付方面，早前政府才開始強制的士司機使用移動支付，但事實上，許多地區的士早已使用移動支付，香港已經落後很多年，而且「在香港生活之前，我沒有帶現金的習慣，在香港生活之後才要養成帶現金的習慣，所以我覺得很麻煩。」

堅信香港機會大過內地

儘管如此，他仍選擇留在香港，看重的是其國際化地位帶來的獨特優勢，並堅信「香港是一個國際都市，機會一定是大過內地的。」不過，高昂的生活成本，特別是租金，成為了他最大的壓力來源。他表示，每月租金佔去收入超過四成，坦言「若要儲蓄就有壓力」。家人曾表示願提供資金，讓他可趁樓市低位時入市，但他認為無需心急，「如果真的長期留在香港，可能才會考慮買樓」。他補充，買樓與否視乎個人需求，不會害怕錯過所謂的「撈底」時機。

到了今年8月，崔先生將換取香港永居身份，對此，他亦抱持「佛系」心態，認為這並非終極目標，未來去向仍是未知數。他總結道，決定留在一個地方的最主要因素，一是金錢，二就是自己是否喜歡這個地方，「目前來說，香港是我最好的選擇」。

記者：Million

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