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內地生懼暑期搶盤 「零睇樓」付一年租金 1.8萬預租西營盤瑧蓺

樓市動向
更新時間：16:52 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:52 2026-04-20 HKT

暑假傳統租務旺季未至，部分內地生已率先出動尋找心水居所。西營盤瑧蓺最新錄得一宗內地生預租個案，該名學生在未有視察單位的情況下，決定預付全數一年租金，以月租1.8萬元承租一個開放式海景戶，實用呎租逾83元。若將按金亦計算在內，該學生一次性支付了25.2萬元。

實用呎租達83.3元

中原地產西南區寶翠園第一分行高級區域營業經理鍾光英指出，區內學生租務有提前啟動的趨勢，近期分行已連錄數宗預租成交。其中最新促成的個案為瑧蓺高層F室，單位實用面積216平方呎，採開放式間隔，外望海景，剛以1.8萬元成功租出，折合實用呎租達83.3元。

鍾光英補充，新租客為一名內地生，主要看中屋苑鄰近大學校園及港鐵站，交通出入極度便捷。為免在暑期旺季面臨激烈的租盤競爭，加上見單位租期切合自身需要，即使未能親身前往「睇樓」，該名學生仍果斷決定預繳一年租金，提早鎖定單位。

租金回報達4.3厘

資料顯示，上述單位的業主於2025年11月斥資500萬元入市，持貨僅約半年左右即成功租出，按現時月租水平計算，業主可享約4.3厘之租金回報。

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