一手首季錄6291宗成交 美聯馬泰陽：按年升約43.8%

隨著租金連環破頂、整體經濟環境復甦等多個利好消息湧現，香港住宅及商廈交投同步向好。美聯今日公布首季住宅及工商舖市場回顧及展望，住宅市場方面一手市場首季成交量按年升約43.8%；二手成交則料升約41%，而工商舖按年升8.5%，預計上半年一手及二手成交量有望創7年及5年同期高位。

美聯集團行政總裁(住宅) 暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示，今年首季多個利好消息刺激樓市增長，包括人民幣持續升值，推動內地客增加對港區資產興趣、經濟零售復甦、樓價反彈刺激換樓鏈啟動等因素，令樓市氣氛明顯改善，購買力流入住宅工商市場，交投量增長理想。

馬泰陽續指，住宅市場方面，首季一手市場錄6,291宗成交，按年急升43.8%，創2013年以來一手住宅物業條例實施以來同期新高；二手則錄約1.46宗，按年升約41%，創5年同期新高。隨著一手旺勢持續，預計上半年可錄1.13萬宗一手成交，創7年同期新高，二手則可錄2.66萬宗，創5年同期高位。

工商方面，馬泰陽提價甲級商廈空置率最新錄10.2%，連跌8個月，主要因甲級商廈售價持續受壓，同時吸引買家及用家「趁低吸納」。預計上半年整體工商舖物業註冊量可錄2,356宗，按年升約3%。

美聯物業研究中心分析師岑頌謙指，隨著社區發展，加上內地買家購買力出現，近期新興社區整體表現較傳統十大屋苑有所反超，因此推出全新指標「十大新社區」，包括港島區的黃竹坑；九龍區的啟德及南昌；新界的將軍澳南、日出康城、大埔白石角、元朗南、元朗站、荃灣西及大圍，料成未來交投新指標。