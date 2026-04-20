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錦上路二期共收8份標書 鄧智輝：收標數量不俗

樓市動向
更新時間：15:13 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:13 2026-04-20 HKT

港鐵錦上路站第二期物業發展項目上月截收30份意向書之後，今天（2026年4月20日）截止提交標書，共收到8間發展商及財團提交的標書，港鐵公司將稍後公布招標結果。入標財團包括長實、新地、恒基、嘉華、會德豐地產，以及由信和、中國海外、鷹君及招商合組的財團。

港鐵常務總監 - 物業及國際業務鄧智輝表示，是次項目收標數量不俗，錦上路站除了坐落屯馬線，未來會成為北環線轉乘站，發展成四通八達的社區，會盡快公布招標結果。

鄧智輝表示，是次項目收標數量不俗。
鄧智輝表示，是次項目收標數量不俗。

鄧智輝指，其後會推出屯門第16區站第2期項目，會先向地產建設商會諮詢業界對項目的意見，稍後時間盡快推出招標。雖然項目規模龐大，地盤面積約300萬方呎，更包含30多萬方呎的商場，但公司過往有不少處理大規模項目的經驗，相信能應付該項目。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，是次獨資入標競投，認為錦上路站第二期項目有商場，配套第一期、即旗下合作項目柏瓏更見方便，而且隨著北環線開通，相信當區交通會進一步向好發展。

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